菲律賓監獄囤「170具遺體」！囚犯接連離奇病死　只能集體下葬

▲馬尼拉新力彼得監獄（New Bilibid Prison）是菲律賓最大的監獄。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

菲律賓馬尼拉新力彼得監獄（New Bilibid Prison）2日集體下葬了約70具囚犯的遺體。該監獄是菲律賓最大的監獄，然而卻陸續出現大量囚犯死亡，先前更一度被發現監獄內囤放了超過170具的遺體。大部分死者的死亡證明都表示死因為病死，因此獄內的生活環境也引發爭議。

根據《馬尼拉時報》報導，2021年10月才被發現囤積了170多具囚犯屍體的「新力彼得監獄」2日集體下葬了約70具無人認領的囚犯屍體。獄方表示，這些死者多是死於急性心肌梗塞、心臟病、肺炎以及呼吸心跳驟停，另外也有人死於心血管疾病，不過其中一人則是自殺身亡。

獄方強調，死者都是在2021年12月之後死亡，但是因為等不到家屬前來認領，才會囤放在監獄內。而根據獄內規定，如果死後3個月無人認領，就會將其埋葬，但是由於前任矯正局長的特別指示，才會放到現在才下葬。

負責掌管新力彼得監獄的正是菲律賓前任矯正局長，然而他10月因為殺人嫌疑下台，這些囤放的遺體疑似是因為前任局長離開才得以入土為安。

菲律賓司法部長指出，這些屍體因為放置時間過長，幾乎都已經木乃伊化，成為乾屍，想要驗屍更是難上加難。目前僅有部分囚犯遺體可以驗屍，司法部也考慮將這些屍體送往菲律賓大學醫學院。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

Umabot na sa kabuuang 140 ang mga bangkay ng persons deprived of liberty (PDLs) na naipalibing ng Bureau of Corrections (BuCor) kasunod ng 70 pang inihatid sa huli nilang hantungan sa New Bilibid Prison (NBP) cemetery. #TunayNaTabloidista#AbanteNewshttps://t.co/mxN90nu1ss — Abante News Online (@AbanteNews) December 2, 2022

The Bureau of Corrections (BuCor) said forensic pathologist Dr. Raquel Fortun will start conducting next week the autopsies on the remains of eight dead New Bilibid Prison (NBP) inmates.https://t.co/IfClPwHOEX — Politiko (@Politiko_Ph) December 2, 2022

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