美國之音：習近平需要外國敵人　將國內注意力轉移至台灣、日本

▲最新《中國軍力報告》顯示，中國到了2035年將擁有多達1500枚的核彈頭存量。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國五角大廈上月底發布最新《中國軍力報告》顯示，中國到了2035年將擁有多達1500枚的核彈頭存量，還預測了解放軍對台的4大可能軍事行動。專家警告，現在北京當局面對內憂不斷，國家領導人習近平會需要一個外國敵人來分散人民的注意力，「轉移到台灣、日本、菲律賓等等，而不是集中在他身上。」

五角大廈上月底發布最新《中國軍力報告》指出，若中國依照目前核武製造的速度，到了2035年將擁有多達1500枚的核彈頭存量，比現有多出3倍；同時列出中共對台4大可能軍事行動，包括海空封鎖、有限度武力行動、飛彈空襲及入侵等。

根據《美國之音》報導，美國律師、政治時事評論家章家敦（Gordon Chang）上月底在世界政治研究所（IWP）舉辦的活動上指出，習近平正在實施二戰以來最快的軍事建設，但美國的政治和軍事機構並沒有認真對待、缺乏急迫感，「習近平一直在談論戰爭，是時候相信他的話了，不幸的是美國人沒有這麼做，這不是國家生存的良方。」

章家敦表示，中國的目標是用核武恐嚇（intimidate）美國，看到北韓和俄羅斯在威脅使用核武後未受嚴懲，中國也躍躍欲試，「中國看到普丁正逍遙法外，北韓現在生意興隆。天知道還有誰要加入他們的聚會。」

中國近來因為嚴厲的封鎖防疫措施，正引發國內民眾集體反抗的白紙革命，章家敦認為，對於20大剛結束宣布連任的習近平來說，他需要一個外國敵人來分散中國人民的注意力，「轉移到台灣、日本、菲律賓等等，而不是集中在他身上，美國必須重建防禦和威懾，我們沒有時間可以浪費。」

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