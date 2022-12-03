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22歲女胖到2年無法出門　「狂減226kg」成果超驚人！順利產下2男娃

▲▼美國密西西比州女子克莉絲蒂娜（Christina Phillips）體重一度飆破310公斤，現在已經成功減重至80多公斤左右。（圖／翻攝自Facebook、YouTube「TLC」）

▲美國一名女子體重曾飆破310公斤，現在已經成功減重至80多公斤左右。（圖／翻攝自Facebook／Christina Phillips）

記者張寧倢／編譯

美國密西西比州女子克莉絲蒂娜（Christina Phillips）22歲時體重飆升至驚人的700磅（約317.5公斤），胖到長達2年沒出門，透過胃繞道手術，積極調整飲食、運動習慣，她成功減重超過500磅（約226.7公斤），現在體重約在185磅（約84公斤）左右，兩度挑戰5公里路跑，也順利生下2名可愛的男寶寶。

▲▼美國密西西比州女子克莉絲蒂娜（Christina Phillips）體重一度飆破310公斤，現在已經成功減重至80多公斤左右。（圖／翻攝自Facebook、YouTube「TLC」）

▲克莉絲蒂娜2012年在實境秀中一度流下眼淚，她上月PO出自己和已故父親的合照（右圖），體態已和過去判若兩人。（圖／翻攝自YouTube「TLC」、Facebook）

根據英媒《鏡報》報導，克莉絲蒂娜2012年首次出現在螢光幕上時體重高達300多公斤，當時TLC電視台實境秀《沉重人生》（My 600-lb Life）找來專業減重醫師，幫助胖到連走進臥室都氣喘吁吁，已2年多無法踏出家門的克莉絲蒂娜。當年她告訴製作團隊，自己養成暴食習慣是因為每當她努力控制飲食，父母總是縱容她繼續大快朵頤，「我被困在這個我不想待的身體裡」。

醫生當時警告克莉絲蒂娜，如果她不認真減肥，就不會為她進行胃繞道手術，讓她瞬間爆哭但也終於有了動力改善飲食習慣。多年來她經歷了手術和運動鍛鍊，成功減去超過3分之2的體重，大約只剩84公斤左右，她近年來經常在臉書上發布減肥成功後的照片，想藉此激勵和她一樣的人。不過，她也坦承，每當看見體重計的數字增加，就會非常崩潰，接著好幾天不吃東西，這導致她被迫尋求心理治療。

▲▼美國密西西比州女子克莉絲蒂娜（Christina Phillips）體重一度飆破310公斤，現在已經成功減重至80多公斤左右。（圖／翻攝自Facebook、YouTube「TLC」）

▲克莉絲蒂娜近年來兩度挑戰路跑，還平安產下2名健康可愛的男寶寶。（圖／翻攝自Facebook／Christina Phillips）

克莉絲蒂娜後來決定和丈夫分開，因為在她瘦身之後兩人的相處模式轉變，關係越來越疏離，「顯然地，我變得更獨立對他來說並沒有更好。」不過，她在2018年和2019年兩度挑戰5K路跑成功，和過去才走不到3公尺就覺得非常痛苦的自己判若兩人，去年2月產下大兒子伊森（Ethan）之後，今年9月2日小兒子伊茲拉（Ezra）也出生了，現在是個幸福的2寶媽。

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