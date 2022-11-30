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美國防部《中國軍力報告》：核彈頭數量2035年將增至1500枚

▲▼核武。（圖／CFP）

▲中國正在快速增加核彈頭存量，想增加對外的戰略威懾力。（圖／CFP）

記者張靖榕／編譯

美國國防部發布最新《中國軍力報告》指出，若中國依照目前核武製造的速度，到了2035年將擁有多達1500枚的核彈頭存量，比現有多出3倍。

路透社報導，《中國軍力報告》內容涵蓋中國在2021年的各項軍事活動進展，當中指出中國目前擁有約400枚核彈頭。五角大廈對中國核彈頭數量將在2030增加至1000枚的預測不變，官方表示對於2035年的軍力預測是基於中國建軍和擴張速度不變的前提。

這項數據凸顯了美國對中國核武擴張日益加重的擔憂，但是報告中未提及有明顯證據顯示，中國正在加速原本就已活躍的軍事活動。

五角大廈資深官員就《中國軍力報告》舉行記者會，指出中國建造的速度太快，以至於難以不被察覺，這也帶出一個疑問，即中國是否正在偏離原先精準威嚇的戰略，而要進一步擴大數量。

中國表示其核武庫與美國、俄羅斯相比矮了一大截，官方已準備好進行對話，但前提是美國將核武庫存降至與中國同一水準。

根據智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI），美國目前核彈頭存量約3700枚，大約1740枚核彈頭為已部署狀態。

中國國家主席習近平在今年10月20大上表示，中國要增加戰略威懾力，通常這種說法指的是核武器。這份報告再次強調北京當局對台灣正在加大施壓，不過官員表示華盛頓當局認為，入侵台灣還不是迫在眉睫。

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