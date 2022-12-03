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愛沙尼亞採購6套海馬斯火箭系統　加強防備俄羅斯

▲海馬斯,海馬士多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志／美聯社）

▲愛沙尼亞採購6套海馬斯多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志／美聯社）

文／中央社

波羅的海國家愛沙尼亞國防機關今天宣布，已向美國採購6套高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬斯），總額2億多美元（約新台幣62億元）。是愛沙尼亞史上最大軍購案。

法新社報導，自從俄羅斯今年2月開始侵略烏克蘭後，與俄國相鄰的愛沙尼亞就增加了國防支出，其餘2個波羅的海國家拉脫維亞與立陶宛也這麼做。

美國在俄烏戰爭中提供海馬斯火箭系統給烏克蘭，許多人認為這是烏軍彈藥庫裡最高效的武器之一，在反攻俄軍的戰場上發揮了顯著作用。

愛沙尼亞國防投資中心（Estonian Centre for Defence Investments，ECDI）在聲明中說，它的祕書長沙爾（Magnus-Valdemar Saar）昨天與美國國防部轄下國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency，DSCA）簽署採購合約，以強化愛沙尼亞的間接射擊能力。

愛沙尼亞國防投資中心軍備部門經理李普（Ramil Lipp）表示，愛沙尼亞也將「採購彈藥和通訊解決方案，以及取得訓練、後勤和武器壽期解決方案」。

愛沙尼亞國防投資中心並未提供火箭訂購數量細節，僅說這起軍購案包含能打擊300公里遠目標及較短程的火箭。

美方將於2024年向愛沙尼亞運交第一批貨。

立陶宛11月也表示，將向美國採購8套海馬斯火箭系統，總價為4億9500萬美元。

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