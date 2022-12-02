「戰將沒有選擇戰場權力」　朱立倫稱黨來道歉：不是王鴻薇的問題

▲王鴻薇由黨主席朱立倫及新科台北市長蔣萬安陪同到選委會登記參選。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

歷經天人交戰，甫高票連任台北市議員的王鴻薇，今（2日）宣布投入北市立委第三選區補選，在國民黨主席朱立倫與台北市長當選人蔣萬安陪同下前往北市選委會登記。朱立倫表示，王鴻薇是最勇敢的戰將，而戰將沒有選擇戰場的權力，不管這場戰多辛苦，她都沒有任何空間可以逃避，「要道歉是黨來道歉，不是王鴻薇的問題」。

王鴻薇受訪時表示，錯就是錯對就是對，開大門走大路，國民黨不是民進黨，自己也不是林智堅，黨意更不能扭曲事實，所以不會硬拗，而是會用努力讓選民理解、諒解王鴻薇，再一次致上沉重的歉意。

朱立倫則說，王鴻薇是最勇敢的戰將，而戰將沒有選擇戰場的權力，不管這場戰多辛苦，她都沒有任何空間可以逃避，「大家早就認為王鴻薇是最適合選立委，能夠對抗民進黨的人選」。

針對王鴻薇被指落跑一事，朱立倫提及民進黨立委黃國書也是同樣的情況，「王鴻薇的臉皮太薄，幾乎全台灣所有補選是現任議員來參選，民進黨更是比比皆是」，相信她會持續做好選民服務，「我更要求王鴻薇要配合蔣萬安針對所有市民做出最好的服務，要道歉是黨來道歉，不是她的問題」，國民黨、蔣萬安、台北市民都需要王鴻薇，國民黨一定是她來出戰。