學生罵「牙醫閉嘴」史書華公開對話　爸爸北上道歉：沒把孩子教好

▲盾牌牙醫史書華。（圖／翻攝盾牌牙醫史書華）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨九合一大選大敗，立委高嘉瑜檢討是「側翼網軍到處出征」所致。「盾牌牙醫史書華」到高的臉書詢問「側翼的定義」，被網友圍攻。其中，一名男大生更私訊罵「牙醫閉嘴」，最後在與史書華的對話中道歉。隔天，男大生的父親也親自北上到史書華的診所致歉，「我沒有把小孩教好很抱歉」。

「盾牌牙醫史書華」1日發文表示，他11月30日剛收到網友威脅人生安全，12月1日工作時突然有沒預約的人要見他，瞬間讓他繃緊神經，「全神戒備的我，手上其實還拿著手術刀」，最後才發現是在網路上嗆他的大學生的父親前來道歉，「特別從台中跑來，帶著禮物拜託我撤掉圖」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨天被高嘉瑜粉絲恐嚇威脅我的人身安全 下午診間突然有個沒有預約的人跑來說要見我 全神戒備的我 手上其實還拿著手術刀 結果 是來嗆聲被我循循善誘道歉的高嘉瑜粉絲大學生... 由盾牌牙醫史書華發佈於 2022年12月1日 星期四

史書華表示，他不會撤下跟男大生的對話，這是社會教育。如果男大生覺得壓力很大，可以想一下他的壓力更大，「他是成年人了，要為自己的言行負責。我接受他的道歉，不會告他」，事後也請男大生的爸爸帶著禮盒回去台中，他不會撤文也不會刪文，「希望他以後更成長更成熟，未來成為個比我更有影響力更優秀的人。然後，如果要道歉，自己來道歉，不要靠爸！自己也為人父，不免有點感傷，最後送他離開也拍拍他」。

網友看完紛紛留言，「爸爸總會老會離開，沒辦法一直擋在孩子身前的，看這鞠躬的背影其實覺得蠻辛酸的」、「成年人就要為自己的行為負責」、「看這爸爸的背影其實蠻心酸的」、「孩子這次一定也學到了，看著爸爸背影，這一課學的不白費。以後要對爸爸好一點喔」。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完