深綠也挺不下去？名醫吐出「3年前秘密」嘆：被側翼瘋狂出征

▲2022九合一大選民進黨慘敗。（圖／記者李毓康攝）

記者朱祖儀／綜合報導

民進黨在此次九合一選舉中大敗，僅保住5個縣市，引發外界對於綠營的檢討，不少人都認為關鍵是側翼網軍。對此，胸腔重症名醫蘇一峰也直言，「大敗就是側翼造成的」，坦言自己3年前是深綠，結果後來只是批評空氣污染，就被側翼瘋狂出征，最後慘被打成「中國同路人」。此言一出隨即被網友讚爆。

民進黨敗選後，各界出現檢討聲浪，民進黨立委高嘉瑜在開票當時就先開第一槍，直言「側翼網軍在選前到處出征別人」，包括網紅館長、民進黨議員王世堅，甚至連新竹高中生都受害，對中間選民、年輕人影響很大，「同溫層自我感覺良好」。

▲高嘉瑜開第一槍抓戰犯。（圖／記者陳煥丞攝）

蘇一峰也在檢討民進黨慘輸的文章下方留言，直言「大敗就是側翼造成的」，並透露自己3年前是深綠，「看我上節目講中國疫情多爛，還是第一個命名『武漢肺炎』的人，就知道我多綠了」。但他後來只是對空氣污染做出批評，就被側翼瘋狂出征，最後甚至被打成「中國同路人」。

▲▼蘇一峰留言被讚爆。（圖／翻攝自Facebook）

蘇一峰在另一則留言中也提到，他這幾年說實話，結果被側翼輪番出征，「蘇醫師原本是小深綠817，被出征丟石頭到後來變成綠的對立面，側翼敗掉多少票，日積月累把817輸光」。不少人看到後也相當有同感，表示「我也是817之一，不過…看不下去了」、「雖然我本身是小深綠，但我真的超級討厭側翼，側翼出征真的很令人反感耶」、「同意！看到側翼清白不分地出征，就想投給他們出征的人」。