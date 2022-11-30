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盾牌牙醫遭威脅人身安全　恐嚇他「朋友會去拜訪」話不能亂講

▲▼盾牌牙醫史書華。（圖／翻攝盾牌牙醫史書華）

▲盾牌牙醫史書華遭到威脅人身安全。（圖／翻攝盾牌牙醫史書華） 

記者林彥臣／綜合報導

民進黨九合一大選大敗，「盾牌牙醫」史書華被檢討是側翼網軍之一，到處攻擊意見不同的人造成互斥效應，是豬隊友的行為，還因此與立委高嘉瑜在臉書上論戰。不過史書華30日晚間在臉書上發文指出，有網友發表恐嚇言論，「朋友會去拜訪」，讓他擔憂自己與家人、同事的人身安全受到威脅。

史書華發文表示，「連選舉選輸輔選不力的民進黨立委都可以抹黑我，然後一堆網軍假帳號追殺我，你們罵沒關係，我扛得住。」

史書華說，但是有一位網友放話「我朋友會去拜訪你，會讓你知道飯可以亂吃話不能亂講」擔心同事家人和自己的人身安全，昨天整晚沒睡，協調警方跟朋友，想辦法預防診所同事跟家人出什麼意外。

史書華指出，之前診所就發生過潑漆事件了，「我可以為國捐軀，但不能死於盜賊，更不能害到我身邊的朋友同事跟家人」。

史書華表示，說不怕是騙人的，所以打電話去問，已確認恐嚇人士的身分，兩個分局加強保護，如果自己或是診所，或是同事家人出了任何意外，至少知道可以找誰究責。

史書華說，「想盡辦法抹黑我讓我閉嘴，甚至要擔心家人同事的人身安全，但是我絕對不會屈服於你們這些惡人。」

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關鍵字：

盾牌牙醫史書華網軍側翼

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