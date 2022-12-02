洪秀柱：綠營側翼認為「王鴻薇太強」才攻擊落跑

▲國民黨前主席洪秀柱。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市議員王鴻薇點頭接受國民黨徵召，投入台北市第三選區立委補選，被網友狂酸是「史上最快落跑議員」、「還沒就職就落跑」。對此，國民黨前主席洪秀柱在臉書表示，綠營側翼視王鴻薇為強勁對手，才會不明就裡攻擊「落跑」，但細想就知道，這種說法根本荒謬。

洪秀柱2日凌晨在臉書表態力挺，強調大多數民眾對王鴻薇並不陌生，因為王鴻薇不僅多次揭發民進黨施政弊端，更常常在節目上針貶時事，且分析得鞭辟入裡，「這樣不可多得的人才，其實早就該進立法院了。」

她指出，王鴻薇從2006年開始深耕地方、服務基層，從未離開過選區，更非第一次當選市議員，如今接受黨部徵召，若能當選立委，必然能夠替社會做更多事，又何來「落跑」一說？顯然這次綠營側翼視鴻薇為強勁對手，才會猛打所謂「落跑」。

洪秀柱說，激烈的九合一大選才剛結束，無論是誰，要在如此倉促的時間內厲兵秣馬、重整旗鼓，都絕非易事，更何況這次立委補選是全台矚目焦點，王鴻薇願意在多方考量下承擔重任，「疼惜她的辛苦，希望每一位朋友都支持鴻薇的決定...因為，這一席絕對不能輸！」

洪秀柱強調，她相信王鴻薇是優秀認真、熟悉市政、能夠承接蔣萬安在立院良好表現的不二人選，所以支持並給予祝福，也相信王鴻薇必定能不負眾望、高票當選。

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