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「不收費就上場對陣的文工」　翁達瑞定義「側翼網軍」：是光彩的名號

▲▼高嘉瑜時事聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲這次選舉民進黨崩盤，側翼網軍成眾矢之的，立委高嘉瑜更直指側翼網軍就是選舉戰犯。（圖／記者陳煥丞攝）

記者江采蓁／綜合報導

2022九合一選舉民進黨大敗，外界普遍將敗選原因歸咎於側翼網軍，立委高嘉瑜更直指側翼網軍就是選舉戰犯。對此，自稱旅美教授的翁達瑞30日就在臉書發文說明側翼網軍的定義，並表示側翼網軍是一個「光彩」的名號，而非「羞辱」的代稱，要號召更多朋友加入側翼網軍的行列。

翁達瑞指出，最近幾個月，社群平台流行一個用語，就是「側翼網軍」，這個名詞的流行可謂跨越藍綠，朗朗上口者包括藍營的徐巧芯與朱學恆，還有綠營的高嘉瑜和王世堅。至於「側翼網軍」的定義，即便終日把這個名詞掛在嘴上的人，也未必能說清楚，因此，本於學者實事求是的精神，他要為「側翼網軍」一詞提供定義。

翁達瑞表示，所謂的「網軍」就是政黨的文工人員，專長在「網路」文宣，因為人數眾多，所以被稱之為「軍」；所謂的「側翼」是為了區別「主力」，前者是不收錢的義勇軍，後者是拿錢辦事的正規軍，「簡單講，『側翼網軍』就是不收費就上場對陣的文工」，他們是關心社會的民眾，多數有正當職業，包括記者、醫生、律師、甚至還有美國大學教授。

翁達瑞認為，能被稱為「側翼網軍」的民眾，多數邏輯嚴謹、表達清楚，言之有物，發文常能引起讀者共鳴，社群平台的言論競爭激烈，沒有真材實料只會變成網路小屁孩。雖然「側翼網軍」是無組織的志願軍，他們的發文亂中有序，常會互相聲援，或交叉掩護，「由於戰力勝過正規軍，『側翼網軍』常被抹黑收錢辦事。」他表示，多數「側翼網軍」是自走砲，不受政黨的指揮或控制，「側翼網軍」各有專精的議題，特點是不平則鳴，有時還會炮口對內，「真讓人又愛又恨。」

此外，翁達瑞指出，能走紅的「側翼網軍」，政治認同大都偏向綠營，他認為有四個原因。第一，傳統的藍營黨國體制只會吸引「爭名逐利」投機者，不會有「不收錢也辦事」的志願軍；第二，黨國體制的維護靠洗腦教育，只能吸引庸才，甚至蠢材，但有獨立思考的戰將不會加入；第三，綠營靠挑戰黨國體制崛起，具有追求公平正義的傳統，較能吸引路見不平的仁人志士；第四，綠營沒有恩庇侍從的黨國體制，對爭名逐利的投機者較無吸引力，只能號召淡泊名利的義勇軍。

翁達瑞最後表示，根據他的定義，側翼網軍是一個「光彩」的名號，而非「羞辱」的代稱，「如果有人稱我為『側翼網軍』，表示我擅長網路文宣，樂於打抱不平，而且不求回報。」所以他提出，藍營人士不能繼續濫用「側翼網軍」的稱號，掩飾自己理虧詞窮的窘態；綠營人士也不能亂貼「側翼網軍」的標籤，淡化自己背骨臥底的惡行。他呼籲更多朋友加入「側翼網軍」的行列，為台灣的公平正義盡力，「就算因此被稱為『側翼網軍』，也不需感到受辱，反而要引以為傲。」 

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關鍵字：

翁達瑞側翼網軍綠營藍營

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