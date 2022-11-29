林淑芬批政府「花錢買網軍」　出征釀一言堂：民主核心蕩然無存

▲民進黨立委林淑芬。（圖／記者黃克翔攝）

記者閔文昱／綜合報導

這次九合一選舉民進黨遭受史無前例的潰敗，引發外界對於綠營的檢討，不少人認為關鍵在於側翼網軍，就連民進黨立委林淑芬也跳出來痛批，網軍最大的邪惡在於毀壞台灣民主的根基，本該被監督的政府，卻透過網軍出征民代，造成寒蟬效應，「這次選舉相信是對執政團隊當頭棒喝」。

繼民進黨立委高嘉瑜、台北市議員王世堅輪番砲轟綠營側翼網軍後，同黨籍立委林淑芬29日也在臉書發文指出，民代監督政府與政策，要接受社會公評和選民檢驗，網紅、政治意見領袖在網路上發表意見也得面對網民的檢視，「唯獨網軍最爽，可以躲在假名後面，以罵人為業，還可以有錢拿，雖然一樣也會被網民檢驗，但網軍們不會有壓力，因為沒人知道他們的真實身分。」

▲2022九合一大選民進黨慘敗，外界指「側翼網軍亂出征」是戰犯之一 。（圖／記者李毓康攝）

林淑芬指控，網軍接受背後委託者的指揮監督，2者間有經濟從屬關係，而背後委託者有政府、有政黨、有派系、有財團業者，變成民代監督政府，政府透過網軍箝制民代發表不同意見，「政府透過網軍把自己裝成是人民，明明是政府和政黨的立場和意見，卻假裝成是人民的意見。」

林淑芬認為，網軍最大的邪惡在於毀壞台灣民主的根基，他們看似只是網路的帶風向者，但創造的輿論卻引導網民出來出征民意代表、出征不同意見者，造成寒蟬效應，「跟風的人民，無從得知和分辨網軍和政府和政黨背後的經濟從屬，和指揮監督關係。民主的核心，制衡的功能蕩然無存。」

林淑芬說，網軍透過一次一次不停的出征，造成輿論一言堂、不容許政策上的不同意見，破壞民主的多元精神，而這幾年網軍的確是成功的讓很多人選擇沉默，「政府和網軍某種程度地控制了網路上的言論，但是人民沉默不代表沒意見，這次選舉相信是對執政團隊當頭棒喝。」最後她也強調，「沒拿錢的不要對號入座不是在說你」。

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