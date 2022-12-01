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112年「綠色環境給付計畫」　1月3日起開始受理申報

▲112年「綠色環境給付計畫」1月3日起開始受理申報！

▲112年「綠色環境給付計畫」1月3日起開始受理申報。(圖／農業局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府持續配合農糧署辦理112年「綠色環境給付計畫」，全國統一申報期自112年1月3日至2月4日止，農友可攜帶土地所有權狀或最近3個月內的土地登記謄本、有效期限租約、代耕證明、耕作協議書、土地使用同意書或口頭約定切結書及本人帳戶資料等相關證明文件，並選擇全國任一鄉（鎮、市、區）公所或農會辦理申報。

惟，申報地一經選定且已申報者，當年度即不得申請變更申報鄉鎮，倘農友未能於上述申報期完成申報作業，亦可於本市規定補申報期間6月1日至6月30日辦理補申報，以達簡政便民之效。

▲112年「綠色環境給付計畫」1月3日起開始受理申報！

桃園市政府農業局呼籲農民朋友，務必於規定申報期間辦理申報，以利農政相關單位依循辦理勘查及獎勵金撥付作業，維護農民自身權益，獎勵金額度及獎勵作物項目可至農糧署網站「綠色環境給付專區」查詢！

此外，農民朋友須注意如下事項：1.同一土地全年最多申報及領取2次獎勵(含公糧收購、轉契作獎勵、生產環境維護給付)。2.休耕期至少4個月，限同一年度內，且維持需復耕及每年僅得辦理1次。3.作物種植期亦需4個月以上，期間可為跨年度(如高粱、蕎麥、仙草等)。4.申報期全國統一，1月3日至2月4日可申報全年2次耕作措施，6月1日至6月30日可補申報第2次耕作措施。

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