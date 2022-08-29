桃園臺灣稻米達人冠軍賽誓師大會　為桃園好米打響知名度

▲桃園臺灣稻米達人冠軍賽誓師大會。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園好米自99年起屢屢得獎，創下連續10年奪得全國獎項的殊榮。桃園市政府農業局為鼓勵更多農友，用心種好米，29日於市府前廣場，舉辦111年桃園市臺灣稻米達人冠軍賽誓師大會。農業局表示，桃園今年有15位農友參加全國稻米達人競賽，期在今天誓師大會，鼓舞參賽者士氣，拿下佳績。

郭承泉局長指出，桃園好米除常用品種桃園3號外，今年更特別嘗試以高雄147號參賽，來勢洶洶，所生產的稻米顆顆飽滿、金黃有光澤，輾出來的白米更是晶瑩剔透、食味極佳，大受消費者所歡迎，有信心在全國賽中拿下冠軍，增加桃園優質水稻的曝光度與知名度。

而今年桃園共有上百位農友參賽，經過嚴格的田間初審，品質規格分析，性狀及官能品評，桃園共推選出台灣好米組參賽選手11人、有機米組參賽選手4人，代表桃園參加全國競賽。

桃園好米自99年起屢屢得獎，創下連續10年奪得全國獎項之殊榮。108年桃園計有4位農友入圍全國第一階段，在眾多的競爭對手中，由觀音區梁信琪農友獲得好米組全國亞軍，楊梅區葉時帖農友獲得全國季軍；109年亦有新屋區蘇柏嘉及楊梅區葉時帖農友獲入圍獎項，在在證明桃園好米的高品質，農民用心栽培出的好米，為桃園奪得好成績也為桃園米的品牌打響知名度。