1日客滿回本1年租金　綠營批謝龍介夫妻租國土蓋民宿...竟未申報

▲民進黨台南市議員蔡筱薇，市議員候選人朱正軒、周嘉韋踢爆，位於北區公園路巷弄內的1家民宿，是謝龍介夫婦租承租低價國有地經營，且未見投資申報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨台南市議員蔡筱薇，市議員候選人朱正軒、周嘉韋今天出面踢爆，位於北區公園路巷弄內的1家民宿，是謝龍介夫婦租承租低價國有地，蓋高檔民宿賺取暴利，且未見投資申報。對此，謝龍介則表示這一切合法，並抨擊選舉不要選到沒有人性。

東區市議員蔡筱薇指出，18日有同黨市議員候選人林依婷，在檢視謝龍介財產申報資料時，意外發現謝龍介夫妻的戶籍地在不同住所，而李佳芬的戶籍卻跟知名民宿位在同一處，這才得知這家民宿經營者為李佳芬。而啟人疑竇的是該地址僅有建物為李佳芬所有，土地所有權人則為中華民國，因此認定是租用低價國有地來開高檔民宿。

中西、北區市議員候選人周嘉韋補充，該建物為1955年所興造，確實符合台南老屋民宿的認定，是一間合法民宿沒錯，但是問題在於取得該建物的成本過低，以及租金與收益的比例過高，說是暴利也不為過。

周嘉韋強調，該建物是李佳芬於2016年僅以100萬元購入，然而土地的租金經過公式計算（面積*地價*5%），1年只要36480元，若有準時繳租享租金半價優惠，因此1年下來租金約為18000元。而該棟民宿週六一天客滿收入超過2萬元，等於1天可以賺到1整年的租金，1日回本1年的誇張利差，難怪有錢能買2800萬的房子，謝龍介說自己買不起房，實在是太謙虛了。

永康區市議員候選人朱正軒表示，謝龍介議會出席率26％，問政表現顯然失格，但投資眼光卻特別好，更勝一般投資客。他說，投資客買賣的是私人地，謝龍介夫妻卻可以承租國有地，可能心思都在投資房地產，因此連續多次成為待觀察議員，被議會監督聯盟等公民團體打上不及格標籤。

蔡筱薇強調，老屋民宿是台南的特色，也是許多旅客來台南堅持要入住的選擇，對於謝龍介夫妻經營民宿，3人皆表示尊重與認同，但一向以清廉自居的謝龍介，明明有經營民宿之實，但卻沒有在財產申報將其列入事業投資，是忘記了嗎？還是害怕被發現？擔心承租低價國有地開高檔民宿賺取暴利的手段被公開？3人呼籲謝龍介應該出來說明清楚。

針對綠營的質疑，謝龍介指出，這塊土地原是市府土地，後收歸國有，100年來都是使用者繳土地租金，他經營一切合法，他們配合政府政策做小民宿，民宿政府定義為「家庭副業」不用公商登記，但要取得消防及合法民宿規章，這2年來受疫情所苦，業者幾乎血本無歸，現在好不容易疫情稍緩，又要打壓他們，選舉也要有人性，不要這樣泯滅人性，他所有資產在監察院都有申報，反而是黃市長的1700萬元也沒有扺押，謝龍介質疑拿台南市標案去償債？謝龍介連說3次「這要不得」！