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2022桃園仙草花節11／27浪漫登場　5大亮點展「時尚農業」美學

▲2022桃園仙草花節11/27浪漫登場

▲ @lililanwang_tw 2022桃園仙草花節紫色浪漫即將來襲。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022桃園仙草花節」本週日(27)日至12月11日，在桃園楊梅休閒農業區盛大展出，為期15天。副市長高安邦23日於活動記者會表示，今年的仙草花節延續「時尚農業」的美學概念，融合仙草千變萬化的意象，設計共5大亮點裝置，展現仙草精緻化農業的一心四葉，好拍夢幻的藝術裝置，民眾千萬不要錯過！

▲2022桃園仙草花節11/27浪漫登場

▲副市長高安邦帶領團隊宣告活動起跑。（圖／農業局提供）

市府農業局表示，目前現場仙草花現已綻放逾6成，開幕當天12.5萬株桃園2號-香華仙草花及2公頃波斯菊花將會百分百開放，為桃園楊梅鋪上一蓆浪漫的紫色花毯。今年依然開放民眾進入花田拍照區，讓民眾近距離與美麗仙草花合影留念，桃園仙草花節將邁入第四屆，配合桃園「一休區一花卉」政策方針，打造精緻農業、推動六級化產業，創造農業為首的幸福經濟學，走出自己的紫色浪漫大道。

▲2022桃園仙草花節11/27浪漫登場

▲楊梅休閒農業區行銷在地優質農產品。（圖／農業局提供）

而本屆仙草花節延續「時尚農業」的美學概念，融合仙草千變萬化的意象，設計共5大亮點裝置，主裝置「仙茶之舞」，裝置舞者以動感的旋轉舞姿，邀請民眾在仙草花田共舞最美的變奏曲；「仙茶聚」具象舞者翩然的身姿，歡迎遊客週週都來相聚，一起參與每個精彩的演出；「仙茶亭」以竹編、仙草染材質，設計一葉仙草外觀，作為民眾休憩的空間。「仙茶色」以仙草染旗幟，隨著楊梅的風飄動，好似仙草茶冉冉上升的茶氣，「仙茶韻」則是展現仙草精緻化農業的一心四葉，好拍夢幻的藝術裝置，千萬不要錯過！

▲2022桃園仙草花節11/27浪漫登場

▲ @lililanwang_tw 五大裝置拍出唯美浪漫。▼楊梅區農會以仙草發展出多元仙草美食。（圖／農業局提供）

▲2022桃園仙草花節11/27浪漫登場

市府副秘書長邱俊銘指出，2022桃園仙草花節特別與在地小農及行政院農業委員會水土保持局合作，精選20攤參與農創市集，販售桃園最具特色的農村好物。農業局長郭承泉表示，活動期間為防範展區周邊交通回堵狀況，每逢假日即實施道路交通管制，為了讓民眾賞花更方便，平日與假日皆規劃綠線接駁車從台鐵富岡站出發，每20分鐘一班，假日增設紅線接駁車從台鐵楊梅站出發，每15分鐘一班，活動亦設有展區專屬停車場約900席數量有限，建議民眾多多利用大眾運輸工具以及搭乘活動免費接駁專車抵達會場或是提早規劃平日假期，避開週末假日人潮。

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