　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國產咖啡明日之星　木華咖啡莊園等7業者獲「北臺灣精品咖啡」

▲北臺灣精品咖啡評鑑頒獎

▲農業局長郭承泉表示，桃園有近15公頃的咖啡種植面積。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為推廣北臺灣國產咖啡，桃園市政府今年度首度辦理北臺灣精品咖啡評鑑，邀集苗栗以北8縣市，種植咖啡農民好手同場較量，共收到5縣市54件報名件數，15日於中壢區銀河廣場，結合愛樂壓大賽台灣選拔賽及桃園市在地咖啡職人市集，舉行頒獎典禮。

▲北臺灣精品咖啡評鑑頒獎

市府農業局表示，榮獲「北臺灣精品咖啡」的7家業者分別是：桃園市精品典藏豆(木華咖啡莊園、簡進財)、新竹縣精品典藏豆(六曲窩、黃俊淦；北平山林、戴禎男)、苗栗縣精品典藏豆(香夾蘭莊園、黃簡秋蘭；苗55咖啡莊園、李鴻儀)、台北市精品典藏豆(大屯29莊園、候奕瑋)、新北市精品典藏豆(竹崙子莊園、邱建明)。

▲北臺灣精品咖啡評鑑頒獎

農業局長郭承泉表示，咖啡是世界共同的語言，近幾年臺灣咖啡消費市場蓬勃發展，國人對咖啡的需求量大幅增加，因此農民紛紛投入咖啡種植。以桃園市而言，即有近15公頃的種植面積，包括復興、大溪、龜山、龍潭、蘆竹、楊梅等地皆有栽種。

▲北臺灣精品咖啡評鑑頒獎

「北臺灣精品咖啡評鑑」活動自6月份即拉開序幕，為讓第一次參加評鑑比賽的農友瞭解參賽規則，主辦單位桃園市政府於6月14日、15日及21日在苗栗、新竹及桃園規劃共計3場評鑑說明會，總計共有51位農民參加。

▲北臺灣精品咖啡評鑑頒獎

另為使本地參賽農友提升比賽用豆品質，桃園市政府亦特別於6月20日於本市復興區辦理賽前訓練課程，總計共有29位農民參加，透過現場品飲訓練進行感官培養及學習辨別咖啡風味好壞，透過現場物理篩選豆實作練習、實際杯測練習，提升本地參賽農友之咖啡專業知識，並讓學員們更能完善地做好參與評鑑的準備。評鑑活動共收到5縣市54件報名件數，並於7月20日至22日，於本市平鎮區源友咖啡文化園區進行物理篩選及杯測評鑑作業。

►Jo Malone超低價快搶！英國梨與小蒼蘭、藍風鈴通通有

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
黃明志諷「台灣安全」被出征　大馬網友嘆：最美的風景
偏心公婆「只買房給小姑」　拒借兒子50萬頭期款！療癒下場曝光
比S2O還扯！太妍、KAI演出「當天宣布取消」　超瞎原因曝光
南區競總成立大會　蔡英文：唯一支持鄭運鵬、「鄭文燦2.0」
救護車車頭119「左右印顛倒」！原因網驚呆：長知識
快訊／尼莎颱風逼近　南橫公路明起「預警性封閉2天」
天王嫂手滑自拍片外流！　40分鐘才發現尷尬了
修車廠老闆被「榨乾」提分手！小三怒衝正宮家報仇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國際獅子會300G2區運動大會　國、民兩黨候選人不缺席

「CRPD與身障者自立生活論壇」　期望未來的縣長繼續給予支持

台南「尚青」攏底加！　黃偉哲邀來青農市集選購優質農特產品

促進在地產業轉型升級！　桃園青年局首創地方企業加速器

國產咖啡明日之星　木華咖啡莊園等7業者獲「北臺灣精品咖啡」

屏東地檢縣府辦理「心健康快樂活」　籲檢舉賄選...獎金50萬起

蘆洲神將文化祭開跑！新北三重王小姐奪擲筊冠軍　領黃金金牌回家

雲林青年之友會成立大會　「尚青A」70青年凝聚在地認同感

桃竹苗地區大客車駕駛員擴大徵才　15日媒合98人

金門老兵召集令開跑！老兵+眷屬87人率先力挺　專屬紀念品曝光

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

蘇志燮25歲和洪真慶相親　再提此事「記憶全喪失」

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

職棒假球案主謀蔡政宜參選　劉仕傑號召：球迷一起抵制

退休老師忍酷熱不裝冷氣　捐出2700萬蓋14座橋！

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

國際獅子會300G2區運動大會　國、民兩黨候選人不缺席

「CRPD與身障者自立生活論壇」　期望未來的縣長繼續給予支持

台南「尚青」攏底加！　黃偉哲邀來青農市集選購優質農特產品

促進在地產業轉型升級！　桃園青年局首創地方企業加速器

國產咖啡明日之星　木華咖啡莊園等7業者獲「北臺灣精品咖啡」

屏東地檢縣府辦理「心健康快樂活」　籲檢舉賄選...獎金50萬起

蘆洲神將文化祭開跑！新北三重王小姐奪擲筊冠軍　領黃金金牌回家

雲林青年之友會成立大會　「尚青A」70青年凝聚在地認同感

桃竹苗地區大客車駕駛員擴大徵才　15日媒合98人

金門老兵召集令開跑！老兵+眷屬87人率先力挺　專屬紀念品曝光

U23／日本2連勝警戒中華隊　監督：沒缺陷！投打平均

與白俄共組聯合部隊　首批俄軍開抵

陸監管緊縮！衝擊外資信心　二十大發言人喊話：中國是法治國家

桂綸鎂《台北女子圖鑑》激戰人夫當小三　求正宮離婚心碎痛哭

霏霏來台灣了！　期待西門町嗑美食...預告：從北吃到南

黃明志諷「台灣安全」被出征比較犯罪率　大馬網友嘆：最美的風景

吉普車滿州溪載客亂飆國慶鳥難棲息？ 警開3告發單制止

超市拖車倒塌「女客遭貨物活埋」！她見畫面嚇壞：沒死要偷笑

6行為降低精子品質！研究：陰囊溫度每升1°C「精蟲濃度降40%」

南區競總成立大會　蔡英文：唯一支持鄭運鵬、「鄭文燦2.0」

23歲正妹刺青師秀全身龍紋身　好身材藏不住！網暴動狂按讚

地方熱門新聞

女直播主去年被打影片！今陳屍消波塊

「最強母雞」盧秀燕首場大型造勢登場

一次月經限用3片衛生棉　彰化少女私處過敏

爆料「局長夫人」干政

連任夢碎！彰化議員只有他不符資格

不爭取高鐵進市區！李眉蓁酸陳其邁

說好加薪反被扣薪　勞方申訴調解反被告

協助震災戶重建家園　慈濟承擔花蓮256戶

白河警全力取締改裝噪音車

台南市議會氣墊嘉年華登場

黃偉哲推動四橫三縱高架路網

雲林滷肉飯節！千人大啖神級滷肉飯

國際青年創意美學競賽　線上評審10/17公布

蘆洲神將文化祭開跑！新北三重王小姐奪擲筊冠軍　領黃金金牌回家

更多熱門

相關新聞

桃園臺灣稻米達人冠軍賽　誓師大會

桃園臺灣稻米達人冠軍賽　誓師大會

桃園好米自99年起屢屢得獎，創下連續10年奪得全國獎項的殊榮。桃園市政府農業局為鼓勵更多農友，用心種好米，29日於市府前廣場，舉辦111年桃園市臺灣稻米達人冠軍賽誓師大會。農業局表示，桃園今年有15位農友參加全國稻米達人競賽，期在今天誓師大會，鼓舞參賽者士氣，拿下佳績。

桃園某社區　逾月通報3次蛇出沒！

桃園某社區　逾月通報3次蛇出沒！

桃園農民職災保險投保率　六都第一

桃園農民職災保險投保率　六都第一

2022年夏日桃金孃節　女神「桃金孃」降落

2022年夏日桃金孃節　女神「桃金孃」降落

花語「女神」！夏日桃金孃節6/3起登場

花語「女神」！夏日桃金孃節6/3起登場

關鍵字：

北臺灣精品咖啡桃園農業局咖啡評鑑

讀者迴響

熱門新聞

即／國3北上81.5公里16車撞一團！全線封閉中

健身網紅驟逝享年36歲！「自己叫救護車」送醫不治

19歲港女陳屍龍山寺！　監視器拍下死前25分鐘

女直播主去年被打影片！今陳屍消波塊

網嚇傻！林志穎車禍「帥臉完全恢復」慶48歲生日

她罹患「乳癌、大腸癌」！愛吃3食物　醫嘆：不改早晚得肝癌

《哈利波特》海格逝世！享壽72歲

日本開車禁1舉動「台人超常做」　罰10萬or關6個月

羅友志爆罵拔麥走人！中天主播當場哭了

「死亡之橋」倒塌！2女死亡驚悚瞬間曝

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

人妻新婚9天就偷吃博士學長　綠夫崩潰：他還來吃喜宴

峮峮11年前MV畫面被挖！　「長髮學生妹超青澀」掀討論

瘦子深夜突開罵！爆粗口挺同志

即／台中2大學生喝到斷片送醫　20歲女橫躺排球場

更多

最夯影音

更多
台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過
2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

蘇志燮25歲和洪真慶相親　再提此事「記憶全喪失」

蘇志燮25歲和洪真慶相親　再提此事「記憶全喪失」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面