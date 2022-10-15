國產咖啡明日之星　木華咖啡莊園等7業者獲「北臺灣精品咖啡」

▲農業局長郭承泉表示，桃園有近15公頃的咖啡種植面積。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為推廣北臺灣國產咖啡，桃園市政府今年度首度辦理北臺灣精品咖啡評鑑，邀集苗栗以北8縣市，種植咖啡農民好手同場較量，共收到5縣市54件報名件數，15日於中壢區銀河廣場，結合愛樂壓大賽台灣選拔賽及桃園市在地咖啡職人市集，舉行頒獎典禮。

市府農業局表示，榮獲「北臺灣精品咖啡」的7家業者分別是：桃園市精品典藏豆(木華咖啡莊園、簡進財)、新竹縣精品典藏豆(六曲窩、黃俊淦；北平山林、戴禎男)、苗栗縣精品典藏豆(香夾蘭莊園、黃簡秋蘭；苗55咖啡莊園、李鴻儀)、台北市精品典藏豆(大屯29莊園、候奕瑋)、新北市精品典藏豆(竹崙子莊園、邱建明)。

農業局長郭承泉表示，咖啡是世界共同的語言，近幾年臺灣咖啡消費市場蓬勃發展，國人對咖啡的需求量大幅增加，因此農民紛紛投入咖啡種植。以桃園市而言，即有近15公頃的種植面積，包括復興、大溪、龜山、龍潭、蘆竹、楊梅等地皆有栽種。

「北臺灣精品咖啡評鑑」活動自6月份即拉開序幕，為讓第一次參加評鑑比賽的農友瞭解參賽規則，主辦單位桃園市政府於6月14日、15日及21日在苗栗、新竹及桃園規劃共計3場評鑑說明會，總計共有51位農民參加。

另為使本地參賽農友提升比賽用豆品質，桃園市政府亦特別於6月20日於本市復興區辦理賽前訓練課程，總計共有29位農民參加，透過現場品飲訓練進行感官培養及學習辨別咖啡風味好壞，透過現場物理篩選豆實作練習、實際杯測練習，提升本地參賽農友之咖啡專業知識，並讓學員們更能完善地做好參與評鑑的準備。評鑑活動共收到5縣市54件報名件數，並於7月20日至22日，於本市平鎮區源友咖啡文化園區進行物理篩選及杯測評鑑作業。