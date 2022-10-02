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高雄女看牙醫「被偷申報洗牙」　網檢查健康存摺傻眼：產檢變流產

▲桃園市徐姓男子無牙醫執照竟在大溪區開業為人裝補假牙，林姓婦人去年8月裝設假牙發生糾紛後向市府申訴，才知道徐男竟無牙醫執照。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲牙醫示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

健保署提供13歲以上民眾半年1次的健保洗牙，然而近日被爆出有診所疑似偷幫民眾申請，獲取健保點數換錢的消息。高雄一名楊姓女網友日前到某牙醫診所看牙齦腫的問題，事後查看健保APP內的健康存摺時，意外發現被伸報洗牙，讓她氣得檢舉。

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她之前做過牙助，因此知道牙醫看診的一些問題，8月24日因為牙齦腫而去就醫，期間醫師有詢問是否要洗牙，她因有做牙周統合照護，每3個月就會去洗牙而拒絕。

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沒想到，她9月28日打開健保APP內的健康存摺查看時，意外發現被該牙醫診所申報3個象限局部洗牙，氣得她立刻打電話給診所質問，「你們真的很誇張，沒有洗牙卻申報洗牙，我當初就是看你們網路評價很好，所以來這邊看牙，沒想到你們卻不實申報！」「那是我本身就會不時去查看我就醫過的診所、申報資料，才發現你們亂搞。那要是其他人不知道的民眾勒？不就也這樣被亂申報？」

對此，牙醫師也回應，「嗯...可能這邊我會再了解一下」、「是...是...是，真的非常抱歉」、「那...妳想怎麼樣？還是說我上次建議妳做的雷射，我這邊給妳優惠？」，並表示會撤除洗牙的健保點數，原PO則回會再考慮後馬上掛電話，並跟高雄市健保局投訴。

▲▼高雄女看牙醫「被偷申報洗牙」氣炸　網檢查健康存摺也傻眼。（圖／翻攝爆怨公社）

▲原PO檢查健保APP內的健康存摺，意外發現被多申報洗牙。（圖／翻攝爆怨公社）

事後，該牙醫診所人員打電話給原PO表示，「這邊我們查詢，醫生在病歷上寫的跟櫃台Key資料有所出入，所以造成這樣的問題」，讓原PO傻眼地說「所以妳的意思是現在是牙助打錯資料，要把錯誤推到牙助身上？那妳把我的病歷拍給我看啊？昨天醫生都說了，大家都是業內的，這事情就這樣子了好嗎？妳把錯推到牙助身上只會讓我更生氣！」

原PO表示，她之前做牙助時，許多民眾牙結石很厚需要洗牙，但電腦查詢卻發現他們前陣子才在別間診所申報過，而患者也都不知所措地說「沒有阿~他們沒有幫我洗牙。怎麼會這樣？那我要怎麼做？」

原PO認為，健保給付民眾半年洗牙一次，未滿半年就不能用健保洗牙，民眾只能選擇自費或回原診所要求洗牙，否則就得等待半年，「很多叔叔阿姨甚至年輕人平時不會去查看，然後跟我一樣被亂申報，真的需要洗牙了，卻無法得到妥善的治療。」

網友看完紛紛留言，「我懷孕看鼻子過敏也被申報迫切流產，洗牙被申報牙周病，覺得檢舉也沒什麼用，很多科別都這樣賺健保」、「我半個月前去做抹片檢查，醫生申報月經異常，傻眼，他老婆才異常勒」、「難怪我們健保會賠錢！健保app真的很好用！建議大家下載」、「馬上看前幾天牙醫紀錄真的亂報，醫生說很健康，卻登記齒齦炎有健保點數
不知道是否要檢舉，怕小題大作」、「我的也是，剛懷孕去小診所產檢而已，他也是申報人工流產啊，真是想詛咒我啊」。

▲▼高雄女看牙醫「被偷申報洗牙」氣炸　網檢查健康存摺也傻眼。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼許多網友查看APP後發現真的被亂申報。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼高雄女看牙醫「被偷申報洗牙」氣炸　網檢查健康存摺也傻眼。（圖／翻攝爆怨公社）

也有人說，「我很久以前也做過牙助，沒有項目可以申報時，通常就會填局部洗牙，這就是業界不良的共識，不然牙醫花時間看診，然後沒有項目可以申報，當做是義診嗎？」「不意外啊，之前待過的診所，醫生每隔7天就刷親友健保卡領健保藥，再讓來看診的病人『自費』買他領取的健保藥回家使用！超級誇張」、「這應該是醫界常態，但不能說的秘密吧。我曾經只是去眼科驗光，後來發現申報項目是眼睛某種發炎疾病，當時沒多想。勸各位務必要重視，因為很可能會影響到往後的保險權益，同意投保與否？出險是否理賠？等問題。」

據《東森新聞》報導，健保署違規查處室專門委員白珊綺表示，若有疑似違法，會先訪談患者，確定醫師有違法的不當行為就會進行裁處，最嚴重可能會停約或處以罰鍰。另外，被控的牙醫診所未做回應，強調會跟健保署解釋清楚。

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