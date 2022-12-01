創意護理Ｘ傳播專業跨領域里程碑！「失智微光」點亮社區、「傷學院」數位照護超吸睛

▲創意護理結合傳播專業，為許多疾病帶來新的契機，近一步建立更健全的支持網絡。（圖／翻攝自「Power in Nursing 護理的力量」YouTube）



記者張惠媛／台北報導

在數位化服務與照護知識不斷提升的情況下，護理工作的範圍與影響力，不再侷限於醫療院所內的照護系統，而是更貼近社區與生活日常，將於12月25日舉辦的2022「護理的力量 Power in Nursing」國際護理創意獎暨坎城未來獅培訓計畫總決賽，就出現充滿亮點的參賽作品，讓「創意護理」的概念深入每個人的生活。

國立臺北健康護理大學醫護教育暨數位學習系研究生王郁雯與葉婷芳，在郭倩琳副教授的指導下，分別提出「失智微光」以及「傷學院」兩項創意企劃，整合並活用生活環境中可觸及的資源，提出更生活化、個人化的照護服務，創意護理和傳播專業的跨領域結合，也成為吸睛亮點。

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▲「微光時刻」點出失智症照護者的困境。（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒）



「微光時刻」為失智症照護者提供喘息角落

王郁雯護理師提出「微光時刻」參賽企劃，期許以創意影響力，整合社會與社區中現有之的資訊與資源，為失智患者及主要照護者提供支持。從招募「友善用餐環境」開始，定期提供醫護資源進駐，也讓照護者能從資訊交流的零光片羽中，得到慰藉與喘息。讓失智症照護者的體力與情緒在耗竭之餘，也有更多休憩的空間。該計畫也由居家護理師黃喬培護理師和郭惠瑜個管師協助聯繫失智症家屬受訪陳娉婷和劉頤受訪，讓更多人看見失智症照護的難題。

▲「傷學院」利用Line App提供更生活化的個人護理衛教知識。（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒）



「傷學院」傷口護理知識個人化、提供多元衛教資訊

葉婷芳護理師提出的「傷學院」，有鑑於民眾對於傷口照護、換藥時機與流程等資訊的不確定感，導致後續延伸出感染與傷疤的複雜狀況。「傷學院」的社群應用程式，植基於「護理人員就在身邊」的個人化專屬護理師概念，以智慧型手機中的Line應用程式及內鍵聊天機器人功能，提供民眾從傷口分類、無菌原則到換藥步驟的指點及相關衛教資訊。善用社群資源、貼近生活應用，提供衛教醫療資訊與服務。

▲▼利用Line App的內鍵聊天機器人功能，提供民眾傷口照護的衛教資訊。（圖／翻攝自「Power in Nursing 護理的力量」YouTube）



護理Ｘ傳播跨域結合，為創意護理趨勢里程碑

指導老師郭倩琳表示，「微光時刻」與「傷學院」兩件參賽作品，為首度集結「護理」與「傳播」的跨領域組合。組隊過程中，邀請世新大學口語傳播暨社群媒體系葉蓉慧副教授共同指導兩件作品，並由世新大學口語傳播暨社群媒體系林筠姍及黃亭瑜同學，提供視覺設計的理念與建議。

葉蓉慧副教授指出：「此次跨領域合作，感受到學門間的思維與運作節奏的差異，對於不同細節的處理重點也有很大的不同。此次帶著同學見習跨領域的團隊運作氛圍，讓師生都能更嚴肅思索，除了活用媒體媒材之外，『傳播專業』能夠發揮在各領域中的價值與力量。」

此次的跨領域合作進軍國際級賽事，在護理與傳播跨領域的激盪與討論中，讓醫護的科學專業，得以超越醫療思維，突破過去過於護理與民眾間的距離，以貼近民眾需求與理解的方式，有效推動衛教概念與資訊。

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