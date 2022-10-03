全球華文永續報導獎再獲佳績　世新大學大放異彩勇奪5大奬

▲ 世新大學得獎團隊與校長陳清河及TVBS信望愛永續基金會執行長阮淑祥合照。

文、圖／公共事務室

世新大學新聞傳播學院學生持續為校爭光！在TVBS信望愛永續基金會主辦的《全球華文永續報導獎》中大放異彩，繼18組學生風光入圍後，昨（2日）公布得獎名單，世新學生再次脫穎而出，一舉奪下學生組（短）影片類、（長）影片類，以及音頻纇共5項大獎，榮登得獎數最多的學校，再次向外界證明世新大學傳播教育霸主地位！

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▲ 新聞系學生李海琪、簡穎雅、楊旂從眾多優秀作品中脫穎而出，以《「手」護山神的餽贈 「作」出自然共處之道》榮獲學生組長影片類首獎。

第6屆《全球華文永續報導獎》2日公布得獎名單，今年在各界人才熱烈參與下，總計有845件作品參賽、128件作品入圍，共43件作品獲獎，得獎僅率5%。世新大學在歷屆全球華文永續報導獎中，一直是常勝軍，今年傳播學院學生也不負眾望，新聞學系學生李海琪、簡穎雅、楊旂從眾多優秀作品中脫穎而出，以《「手」護山神的餽贈 「作」出自然共處之道》榮獲學生組長影片類首獎；廣播電視電影學系學生劉佳怡與彭安萁亦表現不俗，以作品《性好有你》勇奪音頻類首獎！

得獎學生楊旂開心地說，「完成一部長片，對於團隊來說是一大挑戰，過去熟悉短片模式的我們，在受到小世界指導老師陳秀鳳的鼓勵下，毅然決然踏上手作步道的路程。非常感謝評審看見我們對於這則報導的用心及肯定，感謝陳秀鳳老師給予我們挑戰的勇氣，也謝謝一路上接受我們採訪的英雄們。」他也希望透過報導，讓大眾看到台灣千里步道協會，以及荒野保護協會志工的無私精神。

▲ 廣電系學生劉佳怡與彭安萁表現不俗，以作品《性好有你》勇奪音頻纇首獎。

除了長影片外，今年世新學生在短影片表現上也同樣傑出，新聞系學生林子敬、陳映涵、蘇敬哲以作品《文化與能源的衝突—豐坪電廠開發案》獲得社會價值獎；另外兩組學生李海琪、黃念雲、吳婉瑜，及陳翊瑄、賴婕羽，則分別以《外來種海蟾蜍入侵 草屯志工剷「蜍」害》和《洪水吞噬部落 松鶴重建人間樂土》，拿下優等獎，學生們的優秀表現，讓指導老師陳秀鳳深感欣慰及驕傲。

「學生得獎比我自己得獎還開心！」陳秀鳳表示，學生就像璞玉，經過一年的揉捏雕琢，比賽場合就是「驗收成果」的最佳場域，「新聞系以得獎學生的優秀表現為榮！全體師生們也將不斷努力，做出更多優質報導為學校爭光！」

▲ 世新大學在第6屆《全球華文永續報導獎》一舉奪下5項大獎，榮登得獎數最多之學校。（圖／世新大學提供）