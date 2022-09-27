考試院參訪世新高規格電腦教室　共探國家考試數位化合作

▲ 考試院院長黃榮村（右一）即興在影音播客與主持人進行直播，讓觀眾驚喜萬分。（圖／世新大學提供，下同）

文、圖／公共事務室

為促進與考試院之交流，讓更多學生畢業後投入公職，世新大學今（27）日邀請考試院蒞校參訪，雙方就目前資訊設備現況，及未來數位化合作之可行性作探討，盼未來透過世新大學高規格電腦教室，落實考試院數位化之目標，同時透過交誼活動、教授研究案等交流，實踐大學社會責任，同時提升世新品牌形象。

此次參訪活動，由世新大學校長陳清河、副校長賴正能，研發長葉一璋、產合長許碧芳、副圖資長陳威伯、傳播學院院長阮明淑、人社院院長陳淑滿、共課委員會主委楊惟任、主任秘書呂慧芳、行管系主任方凱弘，及中文系主任周玉山等人共同與會，由考試院院長黃榮村親自率領眾委員一行人蒞臨世新，討論未來雙方合作交流模式，期盼強強攜手，達成國家考試數位化長期目標。

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▲ 世新大學校長陳清河（右）與考試院院長黃榮村互贈紀念品。

會中副圖資長陳威伯針對世新大學校內資訊設備現況，以及未來協助國家考試數位化合作之可能性進行說明，詳細介紹管理學院3樓雲端數位學習中心，與今年斥重資打造之高規格電腦教室M306，67組電腦效能優異傲視全臺電資、理工學院，讓考試院眾貴賓驚嘆連連。校長陳清河表示，世新大學與考試院地緣位置相近，向來互動密切，近年世新眾多教授皆積極投入參與國考典試，擔任命題、閱卷及口試等重要工作，盼未來世新高規格場地空間，提供考試院作為考場，雙方也能有更多密切之互動及合作。

考試院院長黃榮村指出，「世新身為傳播教育龍頭，擁有一流高科技設備，未來若電腦教室成為考場，世新畢業生將可優先報考。」會議結束後，考試院一行人陸續參訪了影音播客直播間及雲端數位學習中心，考試院院長黃榮村更即興在影音播客與主持人進行直播，讓觀眾又驚又喜。當一行人一進到M306電腦教室，立刻被有著變型金鋼外觀的高規格電腦震懾住，對世新高階專業設備讚不絕口，期許未來和世新能有更多交流活動，以厚實彼此學術交流，並持續深化雙方情誼。

▲ 考試院院長黃榮村（前排左三）率領眾委員蒞臨世新大學，討論未來國家考試數位化合作方式。