誓師大會授旗展軍威！　SYC房產力挺世新啦啦隊宣誓赴日比賽奪冠

▲ 世新啦啦隊隊長李振安代表團隊接受校長陳清河授旗，展現奪冠決心。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

2022日本啦啦隊公開賽即將於12/2-12/3登場，世新大學今（28）日特別為世新大學競技啦啦隊舉行誓師大會，並邀請贊助之貴賓一同共襄盛舉，頒發感謝狀以示感謝，啦啦隊總教練李敏玲表示：「今年經過一路過關斬將，世新啦啦隊再度奪下大專盃冠軍，有幸代表學校出國比賽，相信在每天不間斷的辛勤練習下，定能奪得佳績，為世新也為台灣爭光！」

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▲ 世新啦啦隊於宣誓大會上的精采表演，讓現場歡聲雷動。

世新啦啦隊獲獎無數，多次在大專啦啦隊錦標賽勇奪冠軍，更創下了史無前例的7連霸紀錄，今年不負眾望拿下隊史第13座冠軍盃，並曾榮獲亞洲啦啦隊國際公開賽之公開團體組與大專團體組冠軍、日本啦啦隊公開錦標賽競技啦啦隊雙人冠軍、美國世界大學啦啦比賽嘻哈雙人組亞軍，更數度獲邀至國慶典禮及跨年晚會等公開場合表演。常勝軍的背後，是隊員們利用課餘時間，一個星期至少4至5天的苦練，總教練李敏玲多年來不斷透過創意及系統化的訓練模式，打造出一屆又一屆的夢幻隊伍。

▲ SYC房產總經理廖堃耀（中），為世新啦啦隊第一任隊長，在誓師大會展現高難度動作，重現20多年前之風采。

誓師大會上，世新大學校長陳清河、代表101董事長張學舜的校友會總會名譽理事長謝雷諾，共同課程委員會主任委員楊惟任、體育室主任李文志、SYC房產總經理廖堃耀，以及基龍米克斯生物科技股份有限公司董事長周孟賢等人，皆親臨現場一同見證歷史時刻。

▲ 世新大學校長陳清河致贈感謝狀予SYC房產總經理廖堃耀。

在眾人歡呼聲中，世新啦啦隊隊長李振安接下校長陳清河授與之戰旗，宣誓將在日本啦啦隊公開賽勇奪佳績，現場歡聲雷動。世新大學校長陳清河對於贊助企業表示感謝，強調啦啦隊多年來不斷為校爭光，顯見學校重視多元綜合發展的辦學成績外，也為「德智兼修、手腦並用」的校訓做了最好的詮釋與註腳，同時他也預祝啦啦隊能在日本公開賽勇奪冠軍。

基龍米克斯總經理江俊奇表示，很多國內外研究皆指出，啦啦隊運動可以增進學生體適能、自信心與團隊合作等長期正向的文化培養，而近年台灣啦啦隊在各種賽事上都有良好表現，值得大力推廣。「這次世新大學能為台灣站上國際舞台，我們很高興藉由贊助世新大學參與世界大學盃啦啦隊競賽，一同向世界傳遞台灣的啦啦隊文化，預祝同學們都能贏得好成績。」

▲ 世新大學校長陳清河致贈感謝狀予基龍米克斯生物科技公司董事長周孟賢。

誓師大會氣氛熱鬧非凡，捐款100萬贊助啦啦隊圓夢的SYC房產總經理廖堃耀，正是世新啦啦隊第一任隊長，當時他帶領隊員拿下第一座大專盃冠軍，締造歷史新頁，畢業20多年來始終與教練李敏玲保持密切聯繫，也時常回母校協助指導學弟妹。誓師大會上為了展現傳承精神，他更加入學弟妹，完成高難度上肩動作，重現學生時期英姿，全力用行動支持母校。「台上三分鐘，台下十年功，相信大家一定可以為世新爭取最大光榮，讓世界看見台灣！」





▲ 世新大學競技啦啦隊將代表台灣參加日本啦啦隊公開賽，28日舉行誓師大會宣誓奪冠決心。