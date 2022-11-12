世新大學舉辦科學傳播國際研討會　產官學界專家共探科普素養

▲研討會圓桌論壇於世新大學全新落成之影音播客直播間進行。



生活中心／綜合報導

世新大學活動經營向來以創意聞名，廣受好評，世新共同課程委員會、人文社會學院、國立屏東大學科學傳播學系，於今（11）日共同舉辦「2022科學傳播與科普素養國際研討會」，研討會聚焦「科技傳播」，以及全球最受關注的新冠疫情、元宇宙與量子科技等議題，特邀澳洲墨爾本大學教授Jen Martin、以及澳洲國立大學教授Merryn McKinnon專題演講，並廣邀產官學界各領域專家、學者，以實體、線上、錄影、播客等多元創新方式舉行，期盼開拓理論與實踐的新視野，深化科學傳播的品質與內涵。

此次研討會指導單位為國家科學及技術委員會，協辦單位包括中華科學傳播協會、民間全民電視公司、世新大學通識教育中心，包括臺灣大學、清華大學、陽明交通大學、政治大學、中山大學等20所大學，國家衛生研究院、國家實驗研究院等研究機構，以及數家科學傳播媒體和平臺，參與此場學術盛會。

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▲世新大學舉辦「2022科學傳播與科普素養國際研討會」，研討會聚焦「科技傳播」。



世新大學校長陳清河特別出席開幕式，並擔任專題演講主持人，他表示，世新大學長期耕耘傳播教育，透過此研討會，成功扮演媒體平台及大學平台角色，讓產官學界專家齊聚，共同推廣優質科普傳播及媒體識讀內容，落實大學社會責任。

10日「歡迎之夜」活動，兩位主題演講人為Dr. Jen Martin、Dr. Merryn McKinnon，分別來自澳洲墨爾本大學、澳洲國立大學，她們皆為科學家，運用傳播媒介推廣科普素養，成就斐然，不僅在澳洲、紐西蘭、英國、新加坡等地受到肯定，也在全球科學傳播界屢屢獲獎，享譽盛名。

11日上午實體研討會則邀請臺灣大學昆蟲學系教授楊恩誠、長庚大學生物醫學系客座教授羅時成進行兩場專題演講，同步直播。

▲長庚大學生醫系教授羅時成專題演講以「時事科學傳播的挑戰：以新冠病毒疫情為例」為議題。



隨後，在世新大學播客間舉行圓桌論壇，這是國內首度以Podcast舉辦學術活動，由中華科學傳播協會理事關尚仁擔任主持，與談人分別為泛科知識公司共同創辦人暨知識長鄭國威、國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心醫師林彥鋒、清華大學學習科學與科技研究所教授傅麗玉。

下午場次在國立屏東大學以視訊方式辦理，包含一場圓桌論壇、兩場實務論壇、六場論文／實務作品發表。實務論壇討論兩部重要的科學傳播作品，一是《國科會計畫成果--量子科技科普影片》，另是甫榮獲第57屆金鐘獎自然科學紀實節目獎的作品《下一步，AI。Next，愛》。六場論文／實務作品發表共有20篇，對應研討會的6個子題：科學傳播與傳播敘事、科學傳播與媒體素養、科學傳播與媒體科技、科學傳播的教與學、科學傳播實務發展、永續科學傳播。

世新大學共課委員會主任委員楊惟任指出，科學素養是現代人必備能力之一，但學生多半較為缺乏此意識，期盼透過此研討會，引發科學傳播興趣及媒體素養的養成，同時提高科學家傳播知能，活化教學策略與方法，培養學生通識核心能力及科學傳播素養。

▲研討會上，臺灣大學昆蟲系教授楊恩誠以「開拓新視野－元宇宙科普教育的研發與突破」進行專題演講。