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永慶高中推廣全人教育　師生攻頂玉山前峰...體驗成就感與自信心

▲▼ 永慶高中山野教育首次挑戰百岳 師生21人全數攻頂玉山前峰 。（圖／永慶高中提供） 。

▲▼ 永慶高中山野教育首次挑戰百岳 師生21人全數攻頂玉山前峰 。（圖／永慶高中提供） 。

嘉義縣永慶高中本著全人教育的理念，以健康身心靈與良好品格為基礎，六年前開辦「自我挑戰營」，融合戶外教育、山野教育與跨領域素養導向特色課程。日前校方師生21人從學校集合出發，從新高口起循古路玉山林道，首次挑戰攀登百岳----玉山前峰，最終全數攻頂成功，師生在山頂上眺望群山，在美麗壯闊的山嵐景致中，進行人與自然、人與自我的對話，並完成一場豐富的身心靈之旅。

▲▼ 永慶高中山野教育首次挑戰百岳 師生21人全數攻頂玉山前峰 。（圖／永慶高中提供） 。

玉山前峰海拔3239公尺，百岳排名65，前峰屏蔽玉山主峰，是主峰的前衛。全程來回7公里，步行時間約4-5小時，路程雖不長，但2.7K登山口到登頂的800公尺路段連續陡上，得先穿越原枕木步道後，再沿著兩三道鐵鍊攀爬陡上，一路穿越山石嶙峋崢嶸的石瀑區後，才能攻上山頂，體力和腳力稍差者，恐怕上不了峰頂。永慶全體師生，憑藉堅毅信心及事前的體能訓練，終於完成挑戰玉山前峰的任務。峰頂四周都是箭竹，但眺望無礙，右側就是玉山西峰，右前側較大山頭為玉山北峰，兩峰之間較遠的是玉山主峰，更遠處可見奇萊、雪山、合歡等群峰，眼前山巒跌宕、景觀壯闊，登頂的師生無不連連發出讚嘆之聲。

校長郭春松說，永慶高中雖不是山區學校，但為培養學生健康體魄與積極的生活態度，永慶高中從106年起，透過健康上網的補助專案著手進行山野教育的特色課程。課程最大亮點是，由參與學生與師長共同備課，然後由學生擔任講師為所有參與者授課，是一次翻轉傳統教學模式的特色課程。

挑戰百岳之前，學校老師也曾帶領學生攀登鳶嘴山、鹿林山、麟趾山等。校長期盼透過校內熱愛山野及戶外探索教育的老師們，藉由校園特色課程的融入與引導，讓3C成癮的「滑世代」放下手機，走向戶外、走向自然，以激發學生看見自我發展的可能，開啟學生不一樣的眼界，進而發展出團隊合作的互動性，與親近並友善對待環境的生命態度。

為了讓學生能順利完成人生中攀登百岳的初體驗，參與本次活動的師生從今年3月份起，便利用課餘或假日時間進行體能的集訓，譬如慢跑、攀樹、垂降等；另外，也透過一連串山野教育的講座課程，帶領師生做足攀登高山的所有準備，包括認識高山氣候、無痕山林、登山裝備、風險評估與應變、認識高山動植物生態及人文歷史沿革等。

▲▼ 永慶高中山野教育首次挑戰百岳 師生21人全數攻頂玉山前峰 。（圖／永慶高中提供） 。

本次參與挑戰百岳的王柏翔同學說，連續參與三屆自我挑戰營的最大收穫是，改變了自己三分鐘熱度的壞習慣，也強化了自己在生活中面對困難的心理素質；年紀最輕的賴正嚴同學說，自己是初入山林的新手，從每日的跑步、爬樓梯的訓練，到攀越無數個陡坡和突破數不清的極限中，學會了很多學校課程以外的能力，也看見自己的潛力；應屆的高三生吳冠穎同學說，挑戰百岳是他一直想完成的人生清單，在面臨學測壓力的高三生涯，勇敢的踏出這一步挑戰自我，從中找尋人生的方向與定位，感到彌足珍貴。

▲▼ 永慶高中山野教育首次挑戰百岳 師生21人全數攻頂玉山前峰 。（圖／永慶高中提供） 。

負責活動規劃的江長民組長表示，本次計畫結合校內外資源，並邀請綜合領域教師一起加入，除結合部定課程，如童軍、家政外，也融入生命教育、安全教育、品德教育、戶外教育等議題，讓學生從課堂所學，遷移到實際場域的結合與運用，達成自發、互動、共好的教育願景，更希望透過挑戰攀登百岳的過程，讓學生有不同的生命體驗，並從中獲得成就感與自信。

值得一提的是，登山活動結束後，校方透過學習單讓學生進行反思並進行影像、詩詞的創作，讓學生從人與自己、人與自然、人與社會的三個面向的對話中發掘、找尋自我，並透過團隊歷練合作精神、溝通與解決問題的多元能力，培養孩子的公民素養。

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