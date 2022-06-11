嘉義永慶高中會考7人作文滿級分　1／4可上明星高中

▲▼ 永慶高中會考7人作文滿級分破紀錄，多數學生選擇直升高中 。（圖／永慶高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

111年國中會考成績揭曉，嘉義縣永慶高中國中部會考成績達5A以上的學生共有6人，而作文更是突破創校以來的紀錄，有7位學生作文得到6分的滿級分。校長郭春松表示，永慶創校以來堅持常態編班，全校達1A4B以上的學生有41人，每4名學生就有一位達嘉中、嘉女錄取標準，但多數學生家長及學生選擇直升。

郭春松表示，以整體成績統計，國英數社自各科達A++的同學，共有17人次、達A+的同學，有23人次、達A的同學更高達57人次，累計達A的人數總共97人次。而成績達1A4B以上的人數共計41人，也就是說，每4名永慶的孩子就有一位達到嘉中、嘉女的錄取標準。而本次會考成績以作文表現最突出，除了有7位同學作文6級分以外，尚有57位同學作文達到5級分，因此作文5級分以上的人數累計就高達64人，全校超過四成的學生，作文達到5級分的水準，表現非常亮眼。

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會考成績達5A以上的同學分別是，許弼荏、陳家珮、粘瀞云、曾栩恩、劉安祈、余忻紋等6人，作文得到6級分的則有許弼荏、陳家珮、林廷芳、張心寧、林沂臻、涂芳甄、柯妏怡等7人，其中許弼荏、陳家珮兩人表現最為突出，除了得到5A的成績，作文也都得到滿級分。

郭春松補充，雖然每4位就有一位可錄取明星高中，但據校內初步調查，多數學生選擇直升永慶高中部，證明永慶高中辦學績效優良，全體教師同仁多年來的用心與耕耘，得到了家長與學生的認可。

許弼荏同學不但在校成績優異，不但是管絃樂團的首席，更積極參與校內各項活動，譬如國際交流活動，甚至擔任青年大使團，稱職的扮演永慶的代言人。許同學表示，接下來將選擇直升高中部，期盼在永慶師長的教導下，透過豐富、精實的課程與多元活動的參與，持續發展自己在學業、音樂、運動等各方面的興趣與專長，期盼未來考取理想的大學。

陳家珮同學除了成績優異，口才更是流利，曾擔任校內導覽小尖兵，深受來賓讚賞。此外，家珮也曾參加110年全國學生舞蹈比賽嘉義縣初賽，榮獲現代舞優等，代表嘉義縣參加全國賽，她同樣選擇直升永慶高中部。

粘瀞云同學表示，接下來將參加永慶高中「AI科技特色班」的特招考試，期許透過AI科技特色班的多元科技課程，並搭配APCS的培訓計畫，朝向資訊科技的方向前進，讓自己能在多元的升學管道中脫穎而出。