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永慶高中自創畢業歌曲　鼓勵畢業生勇於面對未來

▲▼ 永慶高中畢業生自創畢業歌曲 。（圖／永慶高中提供）

▲▼ 永慶高中畢業生自創畢業歌曲 。（圖／永慶高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近年來，原創畢業歌曲已在全國高中職蔚為主流風潮，畢業生都想用自己的聲音圓滿青春的樣貌，為青春留下最動聽、最美的記憶。嘉義縣永慶高中今年的畢業主題為「永懷綺夢，共慶華年」，畢聯會以漣漪為意象，回顧高中三年的「青春漾」，畢業歌曲則呼應此意象，以「沙漠之舟」為題，傳達未來面對人生的風雨，同行者的寬厚肩膀便是引渡的沙漠之舟，生命的旅途並不孤單，只要秉持堅毅的心，便可引領自我越過重重阻礙，找到生命的綠洲。是一首激勵人心，有溫度且讓人感動的歌曲。

▲▼ 永慶高中畢業生自創畢業歌曲 。（圖／永慶高中提供）

永慶高中畢聯會會長，同時是這首畢業歌歌詞的主要創作者陳怡鈴同學表示，求學階段常因許多難關而卻步不前，甚至舉旗投降，也許是交友上的困擾，或者情竇初開的各種疑問，又或者是徘徊心中難理的心病，當種種難題縈繞，常覺得無所適從，希望藉由這首歌，告訴即將畢業的同學們：遠途不代表失去支拄，更不孤單，只是遺忘還有人會是你的寬厚肩膀；夢想不需要理由，有時候不是不適合，只是少了一顆堅毅的心。

▲▼ 永慶高中畢業生自創畢業歌曲 。（圖／永慶高中提供）

校長郭春松表示，疫情之下，生活相對的苦悶，尤其站在人生轉捩點的畢業生，難免徬徨無措。不過，孩子的成熟與韌性，有時超乎大人的期待與想像。本校畢業歌曲完整度高，除了悠揚的樂曲、動聽的歌聲，還有有溫度的歌詞，令人驚豔。受到疫情影響而戴著口罩的高中畢業生們，即將化身「沙漠之舟」，不畏困難及挑戰，迎向美麗的未來，實現了自己的夢想！

▲▼ 永慶高中畢業生自創畢業歌曲 。（圖／永慶高中提供）

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