2021畢業歌／永慶高中《時光機》

《時光機》

作詞：陳珈薇、廖哲瑀

作曲：廖哲瑀

演唱：陳珈薇、黃亭瑜、吳柔蓁、李晏熏、林妤柔、廖哲瑀、陳逸駿、黃弘霖、吳鉑增、涂少杰

創作理念：

搭上時光機，重拾高中三年的點點滴滴，想來或許瘋狂、倔強，甚至有點荒唐，不過 No mind，無妨、算了、管他的，畢竟充滿跌打損傷的，才是日後回憶起來，會使嘴角不經意上揚的青春吧？高中生活，是該畫下句點了。

梨花謝了春紅，歲月太匆匆，我們在盛夏遇見，也在盛夏離別，感謝有你們，成就了那些最美好的遇見。別掛念……約好了，我們時光機裡再相見！

歌詞：

國中三年熬了三年終於畢業了

帶著天真和夢想搭上了區間車

夏日艷陽正式蒸發了我的青澀

騎著車 唱著歌 煩惱全部都忘記了

高一像隻菜雞

拚命地 表現最好的自己

排球比賽 鯨魚對上了蝦米

蝦米 你要訂水之香喔？ 欸 我要抓餅

[廣告]請繼續往下閱讀...

高二社團接了幹部開始當主力

ㄎㄎ學妹不會就讓哥哥來教你

喔 沒啦 追蹤要求 不要按Delete

是否刪除？ 確定 噁男學長拜託請你遠離

高山上的繁星點點

山下的歌聲連連

最後我們只能道別

別掛念 時光機裡會再遇見

乘坐著時光機 細數點點滴滴

別吝惜 再提起 回憶裡 的曾經

乘坐著時光機 青春歷久彌新

別忘記 教室裡 紙和筆 我和你

欸 同學 通通 起床 你們別鬧了

No mind 無仿 算了管他的

欸孩子們 你們這樣真的是太可怕了

我還是要囉嗦一下 對呀 真的

來 4號 21 24 15全部1.8

來心裡 有想 有唸 有講 好啦全部0.8

你們勒 好惹嗎 好惹嗎 這裡 懂了嗎 懂了嗎

欸 好了啦 好了啦 （欸錯頻了啦 ）

各位大德 不要在那北七北七

逼自己去想 相信你可以

把你 號碼加上27

欸孩子別睡了 臉去洗一洗

如果想當灌籃高手記得找智仁

我們是排球少年 少女 是永慶人

永慶 永遠 為你打開大門

再見 各位優秀的同學們

乘坐著時光機 細數點點滴滴

別吝惜 再提起 回憶裡 的曾經

乘坐著時光機 青春歷久彌新

別忘記 教室裡 紙和筆 我和你



：欸這樣是不是還有人沒diss到啊

：誰啊？

：校長啊

：別鬧了 會出大包啦

：來我問你 你有大學了嗎？

：蛤？

：你要指考嗎？

：蛤？算了 算了 管他的 這樣也是可以啦

喔淵源 喔淵源 喔淵源

我們凡事求一個緣

喔淵源 喔淵源 喔淵源

感謝能有這段淵源

乘坐著時光機 細數點點滴滴

別吝惜 再提起 回憶裡 的曾經

乘坐著時光機 青春歷久彌新

別忘記 教室裡 紙和筆 我和你

乘坐著時光機 細數點點滴滴

別吝惜 再提起 回憶裡 的曾經

乘坐著時光機 青春歷久彌新

別忘記 教室裡 紙和筆 我和你

快搭上 時光機

再溫習青春那段回憶

在我身旁是你

緊握著 紙和筆

在破解青春這道難題

希望這次不要延畢