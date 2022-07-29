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嘉義縣111年全中運奪下8金9銀11銅　頒發206萬運動獎勵金

▲▼111年全中運嘉義縣創下近十年最佳成績。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼111年全中運嘉義縣創下近十年最佳成績。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

111年全國中等學校運動會7月27日結束，嘉義縣共179名選手分別參加田徑、游泳、跆拳道、射箭、射擊、角力、柔道、軟式網球、桌球、木球、羽球、輕艇、滑輪溜冰等13種競賽種類賽事，奪下8金9銀11銅佳績，比去年6金11銀7銅的成績更好，其中金牌數創下近十年來最高紀錄，預估頒發206萬運動獎勵金，相較去年197萬增加9萬，刷新最高紀錄。

▲▼111年全中運嘉義縣創下近十年最佳成績。（圖／嘉義縣政府提供）

此次賽會，嘉義縣在傳統奪牌種類角力共得7金4銀5銅，金牌選手吳秉薰（自由式第十級）已連續2屆獲得金牌；林昱進（希羅式第一級）也繼國中階段奪金後，高中再次奪下第一面金牌；木球奪下1金3銀1銅的佳績，皆為梅山國中所得；軟式網球奪下1銀2銅的成績，皆為永慶高中所得；跆拳道也獲得2銅，另上屆已成為必辦種類的輕艇，民雄國中則奪下1銀1銅。

▲▼111年全中運嘉義縣創下近十年最佳成績。（圖／嘉義縣政府提供）

若以學校為單位，梅山國中奪得2金5銀4銅為最大贏家；東石高中與太保國中2金1銀；永慶高中1金1銀3銅。嘉義縣在傳統強項運動項目上持續保有強大競爭力，新興項目上也有奪牌能力並分散於各校，代表各校多元發展已獲成果。

▲▼111年全中運嘉義縣創下近十年最佳成績。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁為培育優秀運動選手，上任以來提高運動獎勵金及參賽補助、增聘專任運動教練和健全三級培訓制度等，對提升運動成績下了一番苦心，本屆也持續邀請大林慈濟醫院高功能運動醫學中心合作，於各比賽會場為選手進行運動傷害防護，讓他們更有保障，全力以赴無後顧之憂。

▲▼111年全中運嘉義縣創下近十年最佳成績。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府表示，會持續關注基層運動選手培訓、發掘有潛力選手，增加奪牌機會，期待明年新竹縣全中運嘉縣健兒再創佳績。

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