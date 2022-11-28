綠營慘敗大老也怒了！名嘴28字狠酸「4大咖」　他被點名：四面楚歌

▲民進黨在2022九合一大選中慘敗。（圖／記者李毓康攝）

記者朱祖儀／綜合報導

民進黨在此次九合一選舉大敗，僅保住5個縣市。對此，資深媒體人黃創夏就對位於民進黨高層的4人，用短短幾個字酸爆，並點名其中1人，認為對方未來可能面對四面楚歌的情況。

黃創夏28日上午在臉書發文，用簡單28字開酸，表示「絕不放手蔡英文，打死不退蘇貞昌，心有不甘柯建銘，四面楚歌賴清德」，其中賴清德面對的狀況最耐人尋味。

▲賴清德被點名「四面楚歌」。（圖／記者林敬旻攝）

不少網友看到後紛紛表示，「真的如創夏兄所言的話，相信2024選民會做出有大智慧的決定的」、「連2屆地方選舉都大輸，離卸任不遠了，別死抓著權利，黨主席該放手給賴清德」、「民進黨內部先把那些扯後腿的清洗乾淨，他們才是這次敗選的主因吧」，也有人指出，「但我覺得賴清德現在四面楚歌，對於他2024的選舉，在黨內或黨外或許都是一件好事，不知道這樣的看法對不對？」

不只那28字評論，黃創夏27日也針對此次民進黨慘敗發表看法，表示以往民進黨選民的投票意志都比國民黨選民的還要堅強，投票率越低，民進黨的勝算就越大，沒想到在這次低投票率的情況下，民進黨竟然大輸，「說穿了，並不是國民黨選民總數有增加多少，而是民進黨的許多選民不願意支持現在的民進黨主其事者之風格」。

針對民進黨大輸，綠營大老林濁水也在臉書發文怒批，蔡英文在辭職時，強調中央很努力並指責地方深耕不足，不過從直轄市議員來看，民進黨的席次從137席增加到152席，多了15席，「眾所周知，縣市長選舉受中央政治大氣候變化影響大，而議員席位則和地方耕耘成果息息相關，可見這次選舉民進黨之敗，和總統說的相反，並非地方耕耘不力而是中央政治大氣候出了問題」。

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