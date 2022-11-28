蔡英文留蘇貞昌「是老謀深算？」　吳子嘉揭內幕：她想扳倒這大咖

▲蔡英文、蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

九合一大選民進黨慘敗，總統蔡英文辭去黨主席職位，但慰留閣揆蘇貞昌。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，蔡英文本想分裂新潮流，徹底扳倒賴清德，然而現在蘇貞昌不肯辭，打亂了原本的布局，她只好順勢而為。

針對行政院長蘇貞昌口頭請辭，總統蔡英文慰留並表示，希望他繼續留下來打拚，確保各項重大政策能持續推動，同時喊話「維持執政穩定團結、台灣安全發展，是我們的任務。」

對此，吳子嘉直言，蘇貞昌口頭請辭就是代表不辭，所以蔡英文只能說，請他留下來打拚，「蘇貞昌如果把行政院交出來，蔡英文就可以掌握到很多龐大資源，她的原計畫是要鄭文燦當行政院長，就可以分裂新潮流，阻擋賴清德。」

▲副總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

不過，吳子嘉話鋒一轉表示，現在的情況變了，蘇貞昌不理她，不辭行政院長，「蘇會變成賴清德的大貴人，因為蔡英文就沒有資源來打擊賴清德；而他就有機會坐下來跟鄭文燦談判，這也讓新潮流一下就團結起來了。」

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