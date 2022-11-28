焦糖不忍了！　酸爆何志偉「蹲下幫陳時中綁鞋帶、夾菜」

▲何志偉談民進黨敗選，在節目上痛哭 。（圖／翻攝自雅琴看世界）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨立委何志偉稱陳時中競選團隊讓黑道進入核心，劍指民進黨前秘書長洪耀福及前國策顧問黃承國；洪耀福今（27日）則發文反嗆何志偉是民進黨的敗類。對此，曾任陳時中競選團隊網路操盤手的「焦糖」陳嘉行怒轟何志偉！

名嘴朱學恆27日晚間在YouTube直播節目上公布焦糖在臉書上的發文內容，焦糖指出，何志偉是唯一一位打電話要求我「把他站在C位照片」上陳時中臉書的人，望周知。

焦糖酸何志偉，會故意在媒體面前蹲下來幫陳時中綁鞋帶、夾菜給他（陳時中）吃，「不曉得要營造什麼樣的形象給媒體看？」

▲焦糖在臉書上開噴何志偉！（圖／翻攝自朱學恆YouTube頻道）

除了焦糖，民進黨籍台北市議員劉耀仁昨晚也透過臉書發文表示，敗選就是全黨公職共同承擔，「這就是民進黨優良黨格，何志偉不需要急著找戰犯為自己該承擔的部分卸責，是男人就和黨公職一樣一起把嘴巴閉起來接受指教、痛定思痛虛心改進」。

劉耀仁透露，過去與何志偉在台北市議員共事期間的內幕，「在議會時期無數次的自私傷害同仁我們銘記在心，當時黨團會議你當面被王世堅同志痛批的事你忘記了嗎？你的放冷箭在議場被莊瑞雄幹譙你忘了嗎？」，忍不住痛批「你當立委了還是死性不改」。

劉耀仁直言，「何志偉你已經夠紅了、無需再傷害黨來增加自己的聲量」，更直言「曾聽說你立志選台北市長，勸你卡早睡卡有眠，全台北市最有私心、最有心機、最擅長政治算計、最難相處的就是你何志偉、閉上你的鳥嘴」。

▶限時搶購◀

♛台灣首賣！ 花月嵐「大蒜拳骨拉麵禮盒組」

♛史上最強大拍除塵蟎機！日本IRIS「限定款」超殺優惠快搶