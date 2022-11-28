5人被點名選黨主席　「要賴清德選是在害他」原因曝

▲潘孟安（右）苦戰守下屏東，其與賴清德親近，被認為是賴系可接受的主席人選。



圖文／鏡週刊

民進黨在九合一選舉慘敗，不只雲林以北縣市全軍覆沒，只保住南台灣及澎湖「4+1」縣市，開票當晚，多名綠營縣市長候選人無論勝選或敗選，不約而同都在選後記者會表示，民進黨會虛心檢討，蔡英文深夜也辭去主席職位以示負責。

本刊掌握，早在26日晚間蔡英文舉行記者會宣布辭去黨魁前，幾名黨內要角就迅速交換意見，達成共識推舉高雄市長陳其邁代理黨主席，讓以5成8得票率連任直轄市長的陳，主持接下來的嘉義市長選舉、北市立委補選和黨主席補選。

不過，各派系皆知代理主席只是一時，黨主席補選才是真正牽動2024布局、派系圖窮匕見的關鍵時刻。「討論主席補選，其實就是在討論總統接班人」，一名資深派系幹部表示，從2018年的經驗可知，此次補選出來的黨主席，手握2024總統初選提名關鍵，任何有志爭取大位者，一定會對主席人選格外留意，必須由自己信得過的人來當。

▼除了徵召提名受議論，英系也成此次黨內戰敗檢討對象之一。



一名資深派系幹部指出，雖然眾人均高呼團結，但派系當然還是以各自的利益為最優先考量，未來補選出線的黨主席人選必須能服眾，且政治能量要扛得起2024全國輔選重責；若依前述標準，包括賴清德、陳其邁、潘孟安、鄭文燦、陳建仁，都被點名是可能人選，但也有各自的難題要克服。

點名陳其邁接任主席的綠營幕僚認為，黨甫經歷九合一慘敗，黨內推派由陳其邁代理主席，何不繼續讓他接任主席，一來他是這次大選戰功最豐的中生代天王，二是少了改選派系競爭的過程，也能避免黨內分裂、互鬥，有利團結。

▼陳其邁衛冕執政躍升中生代領頭羊，更被推舉為代理主席主持黨魁補選。



另一名黨內操盤人士分析，這次選戰屏東雖慘勝，但綠營執政縣市唯一順利交棒的只有潘孟安，以戰功論，潘也是適合的主席人選，一是以綠營中生代來說，他份量夠、政治資歷也夠，二來相較於陳其邁仍有高雄市政要兼顧，兼任主席恐遭在野黨批評「無心市政」，潘的彈性及正當性相對高，三是綠營2024總統人選，目前賴清德最具聲望，而潘屬於賴系人馬，由他接任主席，也便於後續黨務與大選統一布局。

一名派系要角說，若各派系有共識賴已定於一尊，何不直接由賴直接掌握黨機器，由他全權負責黨務，便於統一布局明年大選，避免重蹈上屆總統初選時未握有「主場優勢」，民調反遭逆轉的事件重演。但反對一方則認為，在總統人選態勢尚未底定前，賴若跳下來接黨主席，一旦面臨後續黨內初選，恐遭質疑球員兼裁判，而且副總統是備位，以後每週三跑到黨中央第一線主持中常會，豈不坐實外界批評總統提前跛腳？「現在講要賴清德選主席的人都是在害他！」對此建議相當保留。

本刊在選後向一位賴嫡系公職探詢賴參與黨魁補選的意向，該人士語帶玄機表示：「賴要不要投入補選，內部確實曾經沙盤推演，幕僚還曾激辯過，最後還是要由賴自己拍板。」無論賴最後是否參選，都可能進一步牽動隨之而來的內閣調整。



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