　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

5人被點名選黨主席　「要賴清德選是在害他」原因曝

潘孟安（右）苦戰守下屏東，其與賴清德親近，被認為是賴系可接受的主席人選。（翻攝潘孟安臉書）

▲潘孟安（右）苦戰守下屏東，其與賴清德親近，被認為是賴系可接受的主席人選。

圖文／鏡週刊

民進黨在九合一選舉慘敗，不只雲林以北縣市全軍覆沒，只保住南台灣及澎湖「4+1」縣市，開票當晚，多名綠營縣市長候選人無論勝選或敗選，不約而同都在選後記者會表示，民進黨會虛心檢討，蔡英文深夜也辭去主席職位以示負責。

本刊掌握，早在26日晚間蔡英文舉行記者會宣布辭去黨魁前，幾名黨內要角就迅速交換意見，達成共識推舉高雄市長陳其邁代理黨主席，讓以5成8得票率連任直轄市長的陳，主持接下來的嘉義市長選舉、北市立委補選和黨主席補選。

不過，各派系皆知代理主席只是一時，黨主席補選才是真正牽動2024布局、派系圖窮匕見的關鍵時刻。「討論主席補選，其實就是在討論總統接班人」，一名資深派系幹部表示，從2018年的經驗可知，此次補選出來的黨主席，手握2024總統初選提名關鍵，任何有志爭取大位者，一定會對主席人選格外留意，必須由自己信得過的人來當。

▼除了徵召提名受議論，英系也成此次黨內戰敗檢討對象之一。

除了徵召提名受議論，英系也成此次黨內戰敗檢討對象之一。

一名資深派系幹部指出，雖然眾人均高呼團結，但派系當然還是以各自的利益為最優先考量，未來補選出線的黨主席人選必須能服眾，且政治能量要扛得起2024全國輔選重責；若依前述標準，包括賴清德、陳其邁、潘孟安、鄭文燦、陳建仁，都被點名是可能人選，但也有各自的難題要克服。

點名陳其邁接任主席的綠營幕僚認為，黨甫經歷九合一慘敗，黨內推派由陳其邁代理主席，何不繼續讓他接任主席，一來他是這次大選戰功最豐的中生代天王，二是少了改選派系競爭的過程，也能避免黨內分裂、互鬥，有利團結。

▼陳其邁衛冕執政躍升中生代領頭羊，更被推舉為代理主席主持黨魁補選。

陳其邁衛冕執政躍升中生代領頭羊，更被推舉為代理主席主持黨魁補選。

另一名黨內操盤人士分析，這次選戰屏東雖慘勝，但綠營執政縣市唯一順利交棒的只有潘孟安，以戰功論，潘也是適合的主席人選，一是以綠營中生代來說，他份量夠、政治資歷也夠，二來相較於陳其邁仍有高雄市政要兼顧，兼任主席恐遭在野黨批評「無心市政」，潘的彈性及正當性相對高，三是綠營2024總統人選，目前賴清德最具聲望，而潘屬於賴系人馬，由他接任主席，也便於後續黨務與大選統一布局。

一名派系要角說，若各派系有共識賴已定於一尊，何不直接由賴直接掌握黨機器，由他全權負責黨務，便於統一布局明年大選，避免重蹈上屆總統初選時未握有「主場優勢」，民調反遭逆轉的事件重演。但反對一方則認為，在總統人選態勢尚未底定前，賴若跳下來接黨主席，一旦面臨後續黨內初選，恐遭質疑球員兼裁判，而且副總統是備位，以後每週三跑到黨中央第一線主持中常會，豈不坐實外界批評總統提前跛腳？「現在講要賴清德選主席的人都是在害他！」對此建議相當保留。

本刊在選後向一位賴嫡系公職探詢賴參與黨魁補選的意向，該人士語帶玄機表示：「賴要不要投入補選，內部確實曾經沙盤推演，幕僚還曾激辯過，最後還是要由賴自己拍板。」無論賴最後是否參選，都可能進一步牽動隨之而來的內閣調整。

更多鏡週刊報導
【全文】綠慘敗加速2024定於一尊　賴清德動向左右黨魁補選
【綠慘敗暗湧再起3】放大執政成績反成包袱　流失2大票群成慘敗關鍵
【綠慘敗暗湧再起】敗選海嘯加速2024共主成形　賴清德動向左右黨魁補選

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

►BURBERRY超美「粉紅香水」買一送一！噴了上癮、回頭率爆高

ET快訊
快訊／男吃早餐被隨機砍殺！　雙腳腳筋斷了
民進黨版圖比32年前慘　學者：蔡英文不揪戰犯2024等著被殲
快訊／口罩可望今宣布解禁！　蘇貞昌：稍後評估決定
快訊／蘇清泉質疑計票有誤　今遞狀提「選舉無效」訴訟
快訊／民進黨選舉大敗不下台？　蘇貞昌回應了
「封控到失控」抗議遍地開花！　CNN：中國的歷史性時刻
高嘉瑜開「抓戰犯」第一槍　國策顧問嗆：曾想過妳本來在名單上？
快訊／選舉同票數！　抽籤結果出爐
謝國樑將編預算「送Gogoro」　交通部打臉了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

完成羅淑蕾「畢生餘願」？立委補選今登記　蔣萬安淡回：相信黨

媽摀孩耳朵急逃！饒舌歌手兒童樂園唱「X破X娘」　北捷：廠商已調整

蔡英文留蘇貞昌「是老謀深算？」　吳子嘉揭內幕：她想扳倒這大咖

口罩可望今宣布解禁　蘇貞昌：稍後防疫會議評估決定！

綠營慘敗大老也怒了！名嘴28字狠酸「4大咖」　他被點名：四面楚歌

中國抗議遍地開花藉此犯台？　蘇貞昌：任何變化都會緊盯

台南88槍案19天未破案　陳亭妃發「不自殺聲明」追真相

民進黨選舉大敗不下台？　蘇貞昌：總統提醒國內外情勢嚴峻

5人被點名選黨主席　「要賴清德選是在害他」原因曝

高嘉瑜開「抓戰犯」第一槍　國策顧問嗆：曾想過妳本來就在名單上？

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

柯佳嬿驚喜應援《綜藝玩很大》　坤達感動拭淚：有一段時間沒看到她...

民進黨大敗蔡英文辭黨主席　慰留蘇貞昌：需他繼續打拚

萌妹打彈珠狂贏2千張彩票　獎品兌換整袋店員看傻眼！

瑤瑤「分手5年男友」淚揭導火線！　愛犬被帶走...她崩潰：我愛死牠了

完成羅淑蕾「畢生餘願」？立委補選今登記　蔣萬安淡回：相信黨

媽摀孩耳朵急逃！饒舌歌手兒童樂園唱「X破X娘」　北捷：廠商已調整

蔡英文留蘇貞昌「是老謀深算？」　吳子嘉揭內幕：她想扳倒這大咖

口罩可望今宣布解禁　蘇貞昌：稍後防疫會議評估決定！

綠營慘敗大老也怒了！名嘴28字狠酸「4大咖」　他被點名：四面楚歌

中國抗議遍地開花藉此犯台？　蘇貞昌：任何變化都會緊盯

台南88槍案19天未破案　陳亭妃發「不自殺聲明」追真相

民進黨選舉大敗不下台？　蘇貞昌：總統提醒國內外情勢嚴峻

5人被點名選黨主席　「要賴清德選是在害他」原因曝

高嘉瑜開「抓戰犯」第一槍　國策顧問嗆：曾想過妳本來就在名單上？

億光再開告！控瑞眾、亮麗星專利侵權　求償一億元

完成羅淑蕾「畢生餘願」？立委補選今登記　蔣萬安淡回：相信黨

台南野鳥保育新進展　今年首隻救傷成功黑面琵鷺N36順利野放

遭嗆「都靠女人」索8萬8紅包未果　雙煞北市擄人押到新竹

快訊／高雄傳兇殺！男子吃早餐遇襲　腳筋遭砍斷送醫搶救　

Q2房貸申貸人季減2.2%　首購勇者逆向進場倒增4.5%

球迷持角旗「暴打守門員」！頭部砸出4cm傷口大爆血　恐怖影片曝

田慎節當選「嘉義沒人才」被酸爆！鳳梨認了出乎意料…1.9萬人狂讚：超中肯

上櫃新兵伯特光掛牌　早盤大漲22％、股價最高124.5元

高以翔猝逝3年…長眠地滿滿向日葵！　粉絲「想念真的很痛」二哥發文了

超胸妹推北台灣10處絕美海景　網友歪樓：沒空欣賞風景啦！

政治熱門新聞

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

選戰慘敗？　藥師揭民進黨真實目的

鄭運鵬感性謝票！卻因兒子太帥歪樓

基隆人哪裡領Gogoro？謝國樑回應了

年輕人不投民進黨　梁文傑曝敗選2原因

地方喊「高虹安選上就罷免」

邱毅：蔡英文未來下場比陳水扁還慘

高虹安當選　「Wecare新竹」秒出現

民進黨「囂張沒落魄久」　謝金河4點曝慘敗原因

韓國瑜魔咒重演？誰選2024　「她」態度成關鍵

即／苗栗公館福基村長選舉同票　抽籤決定葉步謀當選

綠喊這句話「民眾被情勒」　流失2大票群慘敗

內閣將小改組　綠營盛傳2人可能下台

選情崩盤震垮一票綠大咖　賴系尊蔡原因曝光

更多熱門

相關新聞

高嘉瑜開「抓戰犯」第一槍　國策顧問嗆：曾想過妳本來就在名單上？

高嘉瑜開「抓戰犯」第一槍　國策顧問嗆：曾想過妳本來就在名單上？

民進黨立委高嘉瑜選前因評論前新竹市長林智堅論文抄襲事件，稱恐害「一屍五命」，引來側翼圍剿，如今九合一大選落幕，綠營慘敗，高嘉瑜也率先喊要檢討，讓國策顧問黃越綏直言，「似乎也太有自信了，曾想過妳本來就在戰犯的名單上？」

焦糖酸爆何志偉！　故意幫陳時中「做這2件事」

焦糖酸爆何志偉！　故意幫陳時中「做這2件事」

即／苗栗公館福基村長選舉同票　抽籤決定葉步謀當選

即／苗栗公館福基村長選舉同票　抽籤決定葉步謀當選

朱學恒揭1族群才是贏家：國民黨別自爽

朱學恒揭1族群才是贏家：國民黨別自爽

學者揭民進黨九合一慘況　「蔡英文不揪戰犯2024等者被殲滅」

學者揭民進黨九合一慘況　「蔡英文不揪戰犯2024等者被殲滅」

關鍵字：

鏡週刊2022九合一大選蔡英文賴清德

讀者迴響

熱門新聞

小S牙齒斷4顆送醫！徐媽見傷勢懷疑女婿

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

郭泓志被女兒問「黃隊為何要排擠人」

選戰慘敗？　藥師揭民進黨真實目的

邱澤回來了！許瑋甯限動曬照「夫妻下廚做晚餐」

大陸掀抗議狂潮　學生舉白紙示威

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

超過10天沒大便！30歲女吐「巧克力色條狀物」

鄭運鵬感性謝票！卻因兒子太帥歪樓

基隆人哪裡領Gogoro？謝國樑回應了

年輕人不投民進黨　梁文傑曝敗選2原因

22:00還在唱票！竹縣深夜開完票惹議

地方喊「高虹安選上就罷免」

10大浪費錢裝潢！第一名讓人超後悔　

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

更多

最夯影音

更多
貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家
貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面