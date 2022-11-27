黃捷最高票連任！　「彎腰鞠躬」謝票照吸4萬讚

▲黃捷鞠躬表達感謝。（圖／Facebook／黃捷）



記者崔子柔／綜合報導

高雄市議員黃捷成功連任，在鳳山區獲得第一高票共2萬7744票，她昨（26）晚在臉書PO出深鞠躬的照片，向支持者表達謝意，「我不會鬆懈，會繼續秉持從政初衷、勇敢向前」，吸引超過4萬人按讚。

黃捷在臉書發文表示，她這陣子常常聽到選民對她說，「只要你不忘初心，我會一直支持你」，她一直把這句話記在心上，也相當感謝鳳山區民眾的信任，「背負著27744票的肯定與託付，我知道鄉親對我的期待更高、責任更重」。

▲黃捷與支持者合影。（圖／記者許宥孺翻攝）



黃捷指出，她不會鬆懈，會繼續秉持從政初衷、勇敢向前，「我會繼續堅定推動理想，讓家鄉成為更好的城市。我是黃捷，未來我們一起再拚四年，黃捷深深一鞠躬，謝謝」。

根據本站先前報導《高雄最高票！黃捷鞠躬感謝選民 承諾支持者：不忘初心》，黃捷昨晚7點多到競選總部，約50名支持者手拿文宣海報、手機殼、外套給她簽名，黃捷也一一致謝，現場一度被支持者包圍，不僅有長輩獻上擁抱給黃捷鼓勵，更有民眾帶著小孩，說小朋友吵著一定要跟黃捷合照，可見黃捷高人氣不分老幼，為激烈的選戰結果也添上溫馨色彩。

▼黃捷向支持者表達感謝。（圖／記者許宥孺翻攝）

