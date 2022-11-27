「蜂蜜檸檬哥」吳蕚洋敗選議員　凌晨PO文嘆：也許歌聲太好聽

記者黃翊婷／綜合報導

曾以一曲《愛江山更愛美人》以及推廣「蜂蜜檸檬」養生法爆紅的吳蕚洋，今年以無黨籍身分參選台北市議員第三選區，卻只拿到1479票，他今日（27日）凌晨3時許在臉書PO文感嘆，結果不如預期，這次雖然勤走市場各地，努力卻沒有變成選票，「也許歌聲太好聽了？讓人以為是賣唱的。笑！」

▲吳蕚洋曾因推廣「蜂蜜檸檬」養生法爆紅。（圖／翻攝自Facebook／蜂蜜檸檬哥吳蕚洋，下同。）

台北市議員第三選區16人搶9席，戰況十分激烈。吳蕚洋最終只拿下1479票，他在臉書宣布敗選，並感謝大家的支持，「終於可以放下責任心」。

吳蕚洋提到，軍公教警的退休金被砍，一般人看到的是他們領得太高，卻不去思考為什麼有較好退休制度，而制度後面原理與過程一般人如何能了解，而他看到問題，挺身為軍公教警說話，可惜卻被認為目的不純，如今確定敗選，他希望未來會有跟自己一樣的人出現，傳播善的法門，讓人間充滿喜樂。

不過，吳蕚洋27日凌晨3時50分再度於臉書PO文，內容提到，「結果不如預期，使我不易入眠，睡了又醒，究竟那個環節出錯呢？這次我是勤走市場各地，且得到的回饋是很好的，為什麼卻沒變成選票呢？也許歌聲太好聽了？讓人以為是賣唱的。笑！」似乎還是對於敗選無法釋懷。

吳蕚洋2018年曾參選台北市長，並在辯論會上大談「蜂蜜檸檬」療效，以及清唱《愛江山更愛美人》，一夕爆紅，獲封「蜂蜜檸檬哥」。他今年改投入台北市議員選戰，同樣在政見發表會中大讚番茄營養、分享「茄紅素冷萃法」療效，還清唱藝人費玉清的《晚安曲》，再度獲得許多關注。

▼吳蕚洋今日凌晨在臉書PO文。