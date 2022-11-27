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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜「問鼎2024」還有2難題　朱立倫、趙少康成關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

九合一大選國民黨拿下13個縣市，其中新北市由現任市長侯友宜以115萬2555票，贏過對手民進黨籍林佳龍的69萬3976票。不過，侯友宜能否直取2024總統大選門票，有2大問題必須解決，分別為黨內大咖競合、新北市長接班人選。

▲▼新北市長侯友宜連任成功，大勝對手超過40萬票。投票結果大致底定後，侯友宜來到開票現場發表勝選感言。（圖／記者湯興漢攝）

▲侯友宜連任成功。（圖／記者湯興漢攝）

侯友宜在選前就受到外界關注，不少人認為他連任新北市長之後，可能會參選2024總統大選。面對這個問題，侯友宜雖然沒有正面回應，卻也從未斬釘截鐵否認過，似乎也為他未來參選總統埋下伏筆。

根據《中時新聞網》報導，侯友宜在2020總統大選保持中立，曾被鐵藍支持者當成頭號戰犯，但他靠著「好好做事」的態度吸引中間選民以及年輕族群，在今年的九合一選舉大贏對手，接下來若想直取2024總統大選的門票，他還得通過黨內大咖競合、新北市長接班人選這2道關卡，如何與同樣劍指2024總統大選的黨主席朱立倫協調，以及該由誰來接棒新北市長，這些都不是靠著「政治中立」就能化解的問題，相當考驗布局及協調能力。

▲▼前新北市長朱立倫出席「恭祝福德正神聖誕千秋」祭典 。（圖／記者林敬旻攝）

▲朱立倫被認為同樣有意角逐2024總統大選。（資料照／記者林敬旻攝）

有藍營人士認為，侯友宜的其中一個問題就是「不夠藍」，過去侯常以市政優先為理由，較少參與黨務工作，有些主張甚至與國民黨相反，黨內對此也頗有微詞，這是一把雙面刃，侯若想選2024，勢必要爭取更多中間選票，因此就要超越藍綠，才能將選票極大化，然而，這麼做又可能會因此得罪深藍選民，尤其是戰鬥藍代表人物趙少康也對2024當仁不讓，侯要如何權衡，將會是無法避免的挑戰。

該人士也談到，國民黨2024年的問題，其實不止侯友宜或朱立倫，還包括如何與柯文哲、郭台銘等外部力量談合作，亦即非綠陣營要如何整合出一組人馬來對抗民進黨，這些都是不容忽視的課題。

▼2022九合一大選縣市長版圖。（圖／ETtoday製圖）

▲▼2022九合一當選全台版圖。（圖／ETtoday製圖）

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