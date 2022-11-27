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選戰最心疼誰　「她」獲一面倒點名

記者陳俊宏／綜合報導

九合一大選落幕，幾家歡樂幾家愁。有網友發問，這場選戰最心疼誰？結果大家一面倒提到參選台北市長的無黨籍候選人黃珊珊；另外，代表國民黨參選台南市長的謝龍介則居次。

一名PTT鄉民發文說，這場選戰有歡笑、有淚水，有拚盡全力輸到脫褲，也有躺著贏的人，那有沒有誰最令人心疼？

▲2022縣市長選舉，無黨籍台北市長候選人黃珊珊宣布落選。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼黃珊珊拿下34萬2141張票。（圖／記者黃克翔攝）

▲2022縣市長選舉，無黨籍台北市長候選人黃珊珊宣布落選。（圖／記者黃克翔攝）

對此，許多網友刷一排「33」，「33真的很可惜」、「真的是33，替她感到不值」、「還以為至少會第二名」；不少人還點名萬華人，「看到萬華的票，心疼死了」、「原以為至少萬華會領先的」、「結果萬華票還輸時中」。

根據中選會資料，台北市長選戰，國民黨的蔣萬安拿下57萬5590張票（得票率42.29％），當選台北市長；民進黨的陳時中獲得43萬4558張票（得票率31.93％）；黃珊珊則取得34萬2141張票（得票率25.14％）。

▲2022縣市長選舉，無黨籍台北市長候選人黃珊珊宣布落選，柯文哲、黃瀞瑩到達競總。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼黃珊珊90度鞠躬謝謝選民支持。（圖／記者黃克翔攝）

▲2022縣市長選舉，無黨籍台北市長候選人黃珊珊宣布落選。（圖／記者黃克翔攝）

而在鄉民提到的萬華部分，蔣萬安3萬9140票（得票率39.98%）、陳時中3萬3214票（得票率33.93%）、黃珊珊2萬4849票（得票率25.38%）。

另外，謝龍介則被網友認為是第二可惜。許多人留言，「龍介仙QQ」、「龍介兄也好可惜，擺在其他地方就贏了。」根據中選會資料，台南市長選戰，民進黨的黃偉哲拿下43萬3684票（得票率48.80%），成功連任，謝龍介則有38萬7731票（得票率43.63%）。

▼不少網友也認為謝龍介很可惜。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南黃偉哲、謝龍介投票。（圖／記者林悅翻攝）

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