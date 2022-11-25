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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九現身新竹縣為楊文科站台　綠營周江杰冒雨掃街鄉親迎接

▲▼前總統馬英九（右三）為國民黨新竹縣長候選人楊文科（右四）站台，呼籲鄉親將選票集中給三冠王縣長。（圖／楊文科競辦提供）
▲前總統馬英九（右三）為國民黨籍新竹縣長候選人楊文科（右四）站台，呼籲鄉親將選票集中給三冠王縣長。（圖／楊文科競辦提供）

記者陳詩璧／整理報導

選前之夜遇到大雨，新竹縣長藍綠2黨候選人依舊舉辦活動為選情做最後衝刺，國民黨籍候選人楊文科，請來了前總統馬英九助陣，現場包括了竹東鎮長候選人張順朋，同黨的新竹縣議員候選人馮守亮、上官秋燕、彭余美玲和黃豪杰等人都到場，楊文科喊出國民黨全壘打。而新竹縣長民進黨籍候選人周江杰則是以步行的方式拜票，沿路支持的選民站出來為他加油，最後一站將抵達競選總部。

▲▼國民黨新竹縣長候選人楊文科（中披彩帶者）選前之夜辦在竹東鎮，受到鄉親熱烈歡迎。（圖／楊文科競辦提供）

▲國民黨籍新竹縣長候選人楊文科（中披彩帶者）選前之夜辦在竹東鎮，受到鄉親熱烈歡迎。（圖／楊文科競辦提供）
國民黨籍新竹縣長候選人楊文科競選連任，選前之夜在竹東戲曲公園舉辦。楊文科在台上感性喊話，感謝鄉親4年前給他機會，全心拚縣政，也懇託鄉親給他再做4年的機會，選票十分珍貴，期望能票票入匭，讓國民黨全壘打！而前總統馬英九親自到場，他指出，楊文科是商業周刊評比的賺錢王、減債王，還榮獲財政部的招商王美名，三冠王的政績十分難得，呼籲鄉親要讓一個優秀的縣長高票連任。楊文科表示，希望鄉親，用手中的選票，給他再做4年的機會，實現科技首都．幸福竹縣的願景。

▲▼國民黨新竹縣長候選人楊文科、竹東鎮長候選人張順朋選前之夜辦在竹東戲曲公園，現場上千民眾到場，展現團結氣勢。（圖／楊文科競辦提供）

▲國民黨籍新竹縣長候選人楊文科、竹東鎮長候選人張順朋選前之夜辦在竹東戲曲公園，現場上千民眾到場，展現團結氣勢。（圖／楊文科競辦提供）

另外，楊文科也為張順朋、國民黨新竹縣議員候選人馮守亮、上官秋燕、彭余美玲、黃豪杰拉票，呼籲鄉親要讓國民黨全壘打，上下一條心為民眾服務。前新竹縣長邱鏡淳、前立委徐欣瑩等人均出席選前之夜，展現國民黨上下一條心的團結氣勢。

▲新竹縣長民進黨籍候選人周江杰用五天時間步行環新竹縣，最後一站將回到位在竹東的競總總部，選前之夜和選民們做最後衝刺。（影／周江杰臉書）

新竹縣長民進黨籍候選人周江杰在選戰最後衝刺時段，選擇用「逆風行腳」取代「車隊掃街」，以一步一腳印的苦行來宣示他對新竹縣這片土地的熱愛，五天時間，走了超過120公里，今（25日）晚間他從二重埔開始走，晚間7點出發，預計最後一站將到位在竹東龍鳳路的總部，和選民們一起拚到最後一刻。

▲▼新竹縣長民進黨籍候選人周江杰用五天時間步行環新竹縣，最後一站將回到位在竹東的競總總部，在選前之夜和選民們做最後衝刺。（圖／周江杰競辦提供）

▲新竹縣長民進黨籍候選人周江杰用五天時間步行環新竹縣，大約走了120多公里的路。（圖／周江杰競辦提供）

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