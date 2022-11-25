選前之夜湧8萬人！侯友宜帶動跳「友宜舞」　致詞「放眼中華民國」

▲侯友宜帶動跳「友宜舞」。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者蘇晏男／新北報導

國民黨新北市長候選人侯友宜25日晚間9時半許現身選前之夜「HOU HOU 做代誌，吼哇厚日子」，據主辦方表示，現場板橋第一體育場廣場有8萬人。而侯友宜一到達舞台，便是淋著雨和國民黨新北市議員候選人一同帶動台下支持者跳「友宜舞」。

侯友宜表示，他非常感謝四個多小時來沒有人離開，這份熱情、感動，他跟議員候選人要表達感謝，謝謝大家力挺。今天這場選舉，他用健康、快樂給城市帶來希望；這半個月來以來，市民給他「好好做事」團隊滿滿的祝福，車隊掃街、市場拜票也好，他看到民眾打開窗戶、計程車司機搖下窗，或公車裡的乘客、小吃店的民眾，都走出來跟他比YA。

侯友宜說，這個YA就是讓選舉充滿快樂、簡單、純樸，找回正向的力量，也是「超越」；此外，兩隻手指頭，一隻是包容、一隻是關懷，串起「新北有愛」、「台灣愛」，串起中華民國團結更有力。

▲侯友宜選前之夜淋雨致詞。（圖／記者湯興漢攝）

侯友宜表示，無論風雨多大，只要大家有愛，大家能包容、關懷看待對方，就能生出愛的力量，生出台灣團結的力量，用這個「越」超越自己，也超越新北的未來，明天會比今天更好，「更會超越台灣，超越中華民國的明天，中華民國更有力」。

「把你的笑容燦爛展開，把你的關懷跟包容給對方。」侯友宜喊話，他從來不會說三道四，永遠用YA關懷包容，四年前如此，四年後一樣用YA來面對所有挫折、困難、污辱，甚至抹黑，「YA就是最大力量」，11/26請大家站出來滿滿支持跟加油。

侯友宜也說，要互相關心、互相扶持，台灣不需要政治對立跟衝突，也不須分你我、分族群，而是要凝聚向心力。

▼侯友宜表示YA代表包容、關懷。（圖／記者湯興漢攝）

