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讓鋼鐵部長變成鋼鐵市長！蔡英文冒雨登台力挺陳時中

▲總統蔡英文出席陳時中「為台北挺身而出」選前之夜。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文出席陳時中「為台北挺身而出」選前之夜。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨候選人陳時中25日晚間舉行「為台北挺身而出」選前之夜造勢。壓軸登台助選的總統蔡英文表示，2年多來台灣面臨許多挑戰，有陳時中帶領防疫團隊，一起穩住疫情、穩健發展經濟，台灣沒有被打倒；她喊話支持者，把不捨化作支持、焦慮化作行動，「去投票，就會贏」，要讓認真負責的鋼鐵部長變成鋼鐵市長，讓陳時中跟蘇貞昌蔡英文一起拚，讓台北更好、台灣更好。

由於現場雨勢不斷，蔡英文也冒著雨登台。蔡英文說，雨下得很大，但大家都繼續留在這裡，要給阿中加油，希望明天勝選，我們一起改變台北、一起為台北挺身而出

今天我一整天，從新竹拚到基隆再去桃園、新北，現在回到台北，在這關鍵時刻，我和大家站在一起。這地方對我有特別意義，6年多前，我們贏得大選重反執政，當時我在這邊承諾要啟動改革；2年多前，也是在這裡，有817萬票的相挺，我們守住台灣，讓改革繼續拚下去。全世界也看到台灣人民拒絕一國兩制，堅持民主自由的生活方式。

「支持蔡英文、票投陳時中，讓陳時中當台北隊長一起拚下去。」蔡英文說，這2年多來台灣面臨許多挑戰，有陳時中帶領防疫團隊，一起穩住疫情、穩健發展經濟，一起撐過來了，台灣沒有被打倒。

蔡英文說，這2年多來我去指揮中心好幾次，陳時中常忙到三更半夜，累了直接睡、醒了繼續工作，「那時候最常半夜打給我的時候就是陳時中，接他電話都是很忐忑，不是+0、就是有新的疫情」；蔡說，都記得陳講的，「我們歲月靜好，是因為有人負重前行，那個人就是陳時中與他帶領的防疫團隊」。

「全世界受到疫情衝擊，台灣還能維持正常生活，我對這位900多天以來的指揮官充滿信任與感謝。」蔡英文說，其他政黨陣營為了選舉，煽動對立、製造仇恨，抹黑國產疫苗、抹煞醫護付出的心血，甚至抹滅台灣人民共同打拼的成果，很多人看到都認為選舉不該這樣。

蔡英文說，看到陳時中在辯論時被攻擊時，他沒有辯解，還說因為他是指揮官，罵他是應該的，「我聽了酸酸的，但我也更確信，當初請他當衛福部長、扛起指揮官的責任，是對的」。

「台灣的首都要能張開雙手擁抱全世界，需要的就是一個能包容彼此的人，那個人就是陳時中。」蔡英文喊話支持者，要把不捨化作支持、焦慮化作行動，「去投票，就會贏」，要讓認真負責的鋼鐵部長變成鋼鐵市長，讓陳時中跟蘇貞昌蔡英文一起拚，讓台北更好、台灣更好。

▲陳時中「為台北挺身而出」選前之夜。（圖／記者林敬旻攝）

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