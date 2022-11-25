徐定禎選前溫情喊話：明天一起撕下「苗栗國」標籤

▲徐定禎選前之夜在頭份競選總部舉辦「守護苗栗，平安夜音樂會」，期許明天改變成真，一起迎向新苗栗。（圖／徐定禎競選總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎選前之夜在頭份競選總部舉辦「守護苗栗，平安夜音樂會」，千位鄉親共度溫馨夜晚，伴著金曲歌王林生祥、黃子軒溫暖歌聲，實力派唱將陳芊羽、方寧、馮偉傑輪流獻唱，在地舞蹈班也上台同樂，現場凝聚團結力量，徐定禎車掃隊伍出現更爆出熱烈掌聲和歡呼聲，徐定禎表示，勝選的「最後一步」，明天就要撕下「苗栗國」標籤，期許明天改變成真，一起迎向新苗栗。

徐定禎說，昨天天氣濕冷，昨晚下著大雨，仍然有超過六千位鄉親來參加「集中選票 迎向新苗栗」團結之夜，蔡英文總統、賴清德副總統也陪著所有鄉親淋雨，風雨同路，風雨生信心，心裡非常感動，而今天是選戰最後一天，從早上開始進行最後的兵分三車掃，晚上回到競選總部的「守護苗栗平安夜」選前之夜，許多鄉親們走出家門、走到徐定禎競選總部，在選前最後一晚，大家聚在一起享受歌舞，一起守護苗栗，讓他對選舉的結果充滿信心，苗栗的明天更是充滿希望。

徐定禎說，感謝所有支持者一路相挺，團結之夜的盛大造勢，讓苗栗成為全台灣最受矚目的地方，懇請所有鄉親用晚上最後一點時間打電話拉票，集中選票支持徐定禎。徐定禎強調，苗栗將會改寫歷史，禮拜天報紙頭版將會是苗栗人的偉大勝利！

▲▼徐定禎選前之夜在頭份競選總部舉辦「守護苗栗，平安夜音樂會」，期許明天改變成真，一起迎向新苗栗。（圖／徐定禎競選總部提供）

