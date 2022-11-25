5萬人吶喊凍蒜！陳其邁8字親曝「想哭的心情」　粉絲守他離開

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市長陳其邁在選前造勢大會面對五萬人的呼喊，站在台上一度講話哽咽，紅了眼框，不過就在離開舞台時，面對記者詢問到當下的情緒時，他又回到「冷靜的陳其邁」，一派輕鬆的告訴記者說：「沒啦！沒哭啦⋯還好啦」。

▲陳其邁面對5萬群眾，情緒相當激動 。（圖／地方中心攝）

陳其邁在25日晚間選在鳳山舉辦選前造勢晚會，他在晚間大約八點四十多分左右大進場，當他站上舞台面對現場五萬人的時候，情緒非常的激動，甚至眼眶還泛著淚水，鼻頭也明顯紅了，簡單跟大家問好時，還一度哽咽，明顯情緒已經到達了頂點，不過隨著他的講稿，情緒也慢慢緩和下來。

▲陳其邁面對5萬群眾，情緒相當激動 。（圖／地方中心攝）

▲陳其邁離開時，外面有百位的民眾在等待 。（圖／地方中心攝）

▲陳其邁站在車邊跟大家揮手致意 。（圖／地方中心攝）

就在整個晚會結束之後，記者詢問他在台上的情緒時，他說：「沒啦！沒哭啦⋯還好啦」，不過就在記者要繼續追問時，粉絲又圍了上來，紛紛找陳其邁拍照，甚至還有超過百名的群眾就在後場出口等他離開，一看到他出來，就自動喊起凍蒜，也有一名阿嬤心疼陳其邁，提醒他今晚回去要好好睡覺，而陳其邁也站上他的座車跟大家揮手致意離開。