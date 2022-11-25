手牽手護基隆！蔡適應、林右昌攜手　1818挺18市區大遊行

▲手牽手護基隆！蔡適應、林右昌攜手1818挺18市區大遊行。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

選前之夜感動大遊行！蔡適應競選總部今（25日）18時18分準時舉辦挺18牽手護基隆活動。林右昌沿路高喊「大家明天記得去投票，一定要風雨無阻！」估計在市區參與人數超過2萬人！沿途許多民眾的感動大喊「蔡適應凍蒜」，蔡適應表示，對於明天的勝選非常有信心！

林右昌表示，這是全台灣最歡樂，最感性最感動人的一場選前活動，明天無論如何，即便下再大的雨，都要出門投票，守護基隆把這張的票投下去，就可以把基隆的過去的光榮及改變守護著。

蔡適應說，不只是今天，從早上七點開始，林右昌市長就陪同他一起站路口，他呼籲市民一定要站出來，基隆的改變跟光榮就能延續下去。等一下他跟右昌市長會上車，向所有在路邊支持基隆繼續進步的好朋友說聲謝謝，明天將迎向一個新的未來，新的城市，奠基在林右昌八年的努力，讓適應來接棒。

蔡適應呼籲，市民朋友一定要站出來，挺基隆的進步，挺基隆下一次的光榮，他會和林右昌市長在車上，感謝各位這幾年的努力。他強調，感謝林右昌市長，帶領大家迎向明天的勝利，偉大的基隆市民，對基隆的明天充滿希望，希望基隆明天往前進，讓蔡適應接棒右昌市長過去八年的努力，讓基隆成為光榮偉大的城市，交給蔡適應，接棒基隆，延續光榮。

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