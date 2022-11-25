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快訊／盧秀燕還沒到！選前之夜已喊破2.5萬人　驚人空拍曝光

記者許權毅／台中報導

盧秀燕選前之夜選在本命區北屯區進行造勢，從晚間6點周圍便湧入大量車潮，競總擺出15000個位子，截至晚間7點30分，競總統計已超過25000人到場，從空拍觀看，入口處仍有許多民眾想進入會場，但已無位子暫時只能在周圍觀看，盧秀燕預計8點20分左右才會大進場。

▲▼盧秀燕,造勢。（圖／盧秀燕競總提供）

▲盧秀燕今日選前之夜在北屯區進行造勢。（圖／盧秀燕競總提供）

現場15000個位子在晚間7點就已經接近8成滿，剩下會場最兩側有些許座位，仍有整批整批支持者進到會場，民眾手拿粉色旗幟跟隨主持人大喊「市長只有媽媽好，大家出來投3號。」

▲▼盧秀燕,造勢。（圖／記者許權毅攝）

▲▼盧秀燕預計晚間8點多大進場，現場湧入大量支持者。（圖／記者許權毅攝）

▲▼盧秀燕,造勢。（圖／記者許權毅攝）

盧秀燕競總表示，選前之夜以音樂會形式舉辦，邀請歌手葉璦菱、曾心梅、江惠儀、吳淑敏等知名女性歌手輪番演出，晚會高潮將由市長盧秀燕帶領全場支持者嗨唱「天下媽媽都是一樣的」號召市民好朋友台中市長選3號，1126為盧秀燕去投票。

▲▼盧秀燕,造勢。（圖／記者許權毅攝）

面對低投票率恐不力選情，盧秀燕個人臉書昨天也釋出最後一支宣傳影片，當中主打提到，自己主政下的台中「建設更多、負債更少」，盧秀燕以財政支援建設、以建設培養財政，讓台中更有力量，也溫馨向支職者喊話「11月26日，回家投票吧，家鄉需要你、家人需要你、台中需要你、秀燕也需要你。」

▲▼盧秀燕,造勢。（圖／記者許權毅攝）

#直播中 市長只有媽媽好！ 選前之夜．與你約定！

#直播中 市長只有媽媽好！ 選前之夜．與你約定！ 守護台中．守護秀燕 選前之夜．與你約定！ 4年來，我們日以繼夜地拚， 因為我們看見台中發展的潛力 因為我們知道台中還能更好 因為台中就是我們的家 所以不論遇到「百年大疫」、「百年大旱」 台中沒有停下發展的腳步 我們做到「建設更多、舉債變少」 我們做到「中央評比11項經濟指標全國第一」 我們做到「多項評比全國最宜居、最幸福的城市」 這就是我們守護台中的決心。 11月25日選前之夜，感謝所有的市民朋友 為秀燕站出來，為台中站出來 我們一起再次約定「守護台中」 選前之夜活動資訊： 北屯區太原路、和順路口（原太原夜市） 11/25(五) 19:00 大集結

盧秀燕發佈於 2022年11月25日 星期五

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