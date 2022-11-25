影／空拍畫面曝光！陳時中選前之夜　2.5萬人「站起來」喊凍蒜

記者呂晏慈、陳家祥／台北報導

明天就是台北市長投票日，民進黨候選人陳時中25日晚間在競選總部前舉辦封街造勢，活動前兩個小時就陸續有支持者湧入會場，接近8時許，競選總部統計現場人物約2.5萬人，支持者冒著大雨，隨著歌手陳明章、董事長樂團的音樂表演節奏揮舞加油棒，並在樂團唱出「站起來」歌詞後起立搖擺身體，高喊「陳時中凍蒜」，場面熱烈。

▲不少支持者自製手舉牌及標語與會。（圖／陳時中競選總部提供）

▲陳時中選前之夜喊破2.5萬人參與。（圖／陳時中競選總部提供）

陳時中今天晚間在北平東路上封街舉辦選前之夜造勢晚會，破萬支持者冒大雨揮舞加油棒，包括身兼民進黨主席的總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、擔任競總主委的前副總統陳建仁、政策小組召集人管碧玲陸續登台助講，拉抬勝選氣勢。

值得一提的是，今天稍早有50多位知名學者登台力挺，其中包括《憲法》泰斗、台大法律系榮譽教授李鴻禧，以及SARS總指揮官李明亮均現身，引發關注。

國際肝臟權威、中央研究院院士廖運範說，他要代表1000多位海內外學者推薦陳時中，此次地方選舉將向中共傳達一個重要訊息：若是民進黨大勝，其可能不敢亂動，但若是民進黨大敗，中共就要來亂了。他說，應該把陳時中送進台北市府，對外展現「首都市長堅決抗共保台」的堅強意志，對內也能讓台灣共好。

▲蔡英文、蘇貞昌、陳時中今晚將出席「為台北挺身而出」選前之夜。（圖／陳時中競選總部提供）

▼支持者6時許陸續湧入北平東路封街造勢會場。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）



