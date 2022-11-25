藍副議長倒戈才7天！　柯文哲新竹喊話：里長、議員選民眾黨

記者陳凱力／新竹報導

選舉倒數計時，各候選人紛紛使出渾身解數，希望在催票截止時間前成功集中選票。藍營副議長、議員上週才帶里長們倒戈，藍白合看似已成定局，未料，黨主席柯文哲稍早致詞喊話「市長請選我們6號高虹安，里長、市議員，請選我們台灣民眾黨」。

今晚的選前之夜由董至成主持，在新住民的舞蹈表彥結束後，董至成以「民眾黨老大哥」、「柯P」、「柯市長」、「智商135以上」隆重介紹柯文哲上台。

▲柯文哲在高虹安選前之夜喊出「市長請選我們6號高虹安，里長、市議員，請選我們台灣民眾黨」。（圖／翻攝YT「新竹找安 選前之夜」）

柯文哲致詞時表示，沒想到這次的選舉，讓新竹成為話題，每天晚上打開電視，都看到名嘴在講高虹安的壞話。以前新竹市只有藍綠兩個選擇，但這一次，多了第三個選擇，這個選擇可以讓新竹人在選舉的時候，不用含恨、含血、含淚的投票，而且「只要高虹安當新竹市長，新竹保證成為媒體焦點，新竹保證公開透明」。

上周藍營副議長、議長才帶隊倒戈亮相，現場更喊出「75里長相挺」，然而「藍白合」才不過7天，今晚的選前之夜，柯文哲明確喊話，「市長請選我們6號高虹安，里長、市議員，請選我們台灣民眾黨」。

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