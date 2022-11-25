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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「命是黃珊珊救的」　她眼眶泛紅喊：萬華人別忘疫情時怎麼被傷害

記者袁茵／台北報導

九合一大選倒數不到24小時，無黨籍台北市長候選人黃珊珊25日晚間在北市府前廣場舉辦「捍衛新價值，擺脫舊勢力」選前之夜；台北市各夜市自治會長代表敏敏致詞時直言，自己的命就是黃珊珊給的，也提醒萬華人不要忘記，疫情時是如何被傷害，所以要站出來挺黃珊珊。

黃珊珊於25日晚間7時至10時在台北市政府前的市府路舉辦選前之夜，主題定調為「捍衛新價值，擺脫舊勢力」，現場初步只擺放4169席座位，活動流程保密到家，但據了解，將找來防疫天使隊、台北首間防疫旅館、各夜市自治會長、商圈自治會長等助講，並再邀請2014年為柯文哲唱歌的白芯羽回歸。

▲▼黃珊珊選前之夜 。（圖／記者李毓康攝）

▲黃珊珊選前之夜 。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

活動時間約於晚間8時30分左右，由親民黨副主席張昭雄助講，再由民眾黨8名市議員候選人紛紛上台喊話，柯文哲約於晚間9時14分左右到場，最後再由黃珊珊大進場，邀請黃珊珊家人上台、合唱競選歌曲「未來」後落幕。

台北市各夜市自治會長代表敏敏致詞時表示，今天自己站在這裡，是要代替公館夜市會長賴美鳳，對方於11月9日往生，否則會是對方站在舞台前公布黃珊珊改造夜市過程，讓攤販從本來要跑警察的日子，變成了真正的合法攤販。

敏敏指出，自己在夜市近40年，小時候就在做夜市生意，看過形形色色很多政治人物，從來沒有看過像黃珊珊這樣和藹可親、沒擺架子的人；疫情最嚴重時，他們200多名攤販傻傻跑去剝皮寮篩檢站排隊，結果被黃珊珊看到後，要求趕緊撤退，「結果艋舺夜市全都沒人確診，我的命是黃珊珊救我的，我們感恩於她。」

▲▼黃珊珊選前之夜,敏敏。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市各夜市自治會長代表敏敏。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

面對過去要從商圈接電，造成電費差異近十到二十倍，敏敏提及，疫情後期什麼東西都在漲價，黃珊珊二話不說將電纜地下化，使一個月電費從3000元變成兩個月600元，所以要感謝黃珊珊。

最後，敏敏說，當初曾有人說萬華是破口，對萬華人傷害非常大，所以感謝黃珊珊替他們做了很多振興活動，「請萬華朋友，別忘記我們疫情時怎麼被傷害，我們要站出來，11月26日支持黃珊珊凍蒜。」

▲▼黃珊珊選前之夜 。（圖／記者李毓康攝）

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