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基隆+240！專責病房空床率66.7%　林右昌：配合國家防疫規範

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（24日）公布國內本土病例，新增1萬6015例，其中基隆新增240例，全市專責病房空床率66.7%，市長林右昌提醒市民，持續落實相關防疫規範，完整接種疫苗，遠離COVID-19和流感病毒的威脅，提升自我防護，守護彼此健康。

衛生局叮嚀民眾，中選會表示，地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票日在即，請國人遵守傳染病防治法與公職選罷法等規定，投票日當天，攜國民身分證、印章、投票通知單，佩戴口罩前往投票所，保持社交距離，進入投票所前量測體溫，做好手部消毒，安心投票。

有關基隆市疫情部分，本市今日240名確診人數中，包括外縣市通報39例，佔16.25%；其中女性132人、男性108人；若以年齡別區分，35-44歲有51人，占21.25%，其次25-34歲有39人，占16.25%；至於75歲以上的長者有8人、65-74歲有25人、6歲以下有10人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房81床，目前收治27人、空床54床，空床率66.7%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症24名；部立基隆醫院，輕症3名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估23萬2051人，利用快速通道的有5萬5113人，有12萬3087人完成健康條件審核，符合資格已派案9萬8193人，條件不符合則有2萬4894人。

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