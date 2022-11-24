快訊／本土+16015、增65死！6個月嬰確診20天後「心包積水」住院

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增16015例本土個案，另增37例境外移入、確診個案中新增65例死亡。今日新通報中重症個案有2例兒童，其中1名為僅6個月大的男嬰，確診20天後再出現發燒、皮疹，送醫懷疑MIS-C，檢查有輕微心包膜積水，被收治住院。

今日新增16015例本土病例，和上周同日相較下降20.2%；病例縣市分布以新北市2547例最多，接著依序是高雄市2123例、台中市2088例、桃園市1710例、台南市1443例、台北市1411例。今日另新增通報132例新冠中重症個案，當中79例中症，53例重症。

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▲11/24新增病例。（圖／指揮中心提供）

死亡個案年齡分布為50多歲至90多歲，指揮中心另公布2起特殊重症，都是兒童MIS-C。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，其中一名個案為6個月大男嬰，無慢性病、沒打疫苗，10/19確診新冠，11/8陸續發燒、皮疹，11/12到急診懷疑MIS-C住院，住院後檢查有發炎指數升高，輕微心包膜積水，經免疫球蛋白等藥物治療病況好轉，11/16出院。

另一名為1歲男童，無慢性病、沒打疫苗，8/6確診新冠，11/18起陸續有發燒、皮疹、紅眼、腹瀉，11/21到急診，檢查有結膜炎、草莓舌懷疑MIS-C，住院使用免疫球蛋白等藥物治療，目前仍一般病房治療中。

國內12歲以下兒童重症累計共272例，33例腦炎、29例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、179例MIS-C、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；上述個案已有38人死亡，13例腦炎、9例肺炎、1例心肌炎、3例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲11/24特殊中重症與確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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