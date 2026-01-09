　
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園市「百倍奉還」帶動逾20億消費　張善政抽百萬現金幸運兒

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市府舉辦的「普發一萬．桃園百倍奉還」活動日前截止，今（9）日舉辦壓軸的抽獎活動，市長張善政抽出百萬現金大獎，由陳姓女子幸運獲得，張善政還與這名幸運兒現場通話時，陳女幾乎不敢相信自己就是百萬幸運兒，一度以為是詐騙電話，張善政除恭喜幸運兒獲獎外，也不忘提醒中獎人務必至官網確認領獎流程與相關細節。

張善政今天下午1時許出席「桃園百倍奉還」壓軸抽獎活動時表示，這次活動配合中央普發現金一萬元政策，自2025年11月12日至12月31日，短短50天吸引超過8.6萬名註冊會員參與，累計登錄發票逾243萬張，消費金額累計突破新臺幣20億元，成功串聯桃園在地商圈與各觀光工廠，發揮「1加1大於2」的加乘效果，顯著活絡在地經濟。

張善政指出，新版市民卡APP已成功將過去分散於各局處的市政服務整合至單一平台，還榮獲台灣雲端物聯網產業協會「2025雲端物聯網創新獎—傑出應用獎」肯定，市民只需透過一個入口，即可使用多元便民功能。未來市府將持續推廣，期盼讓更多市民人手一機，善用數位工具享受更便利、即時的市政服務。

張善政在壓軸百萬現金大獎，抽出幸運兒後，市府立即透過電腦資料找出這名幸運兒並致電給這位陳姓女子，張善政說，幸運兒去年在桃園市某加油站消費新臺幣871元發票，登錄官網後幸運獲獎。當張善政撥通電話後，陳女接獲張善政來電時一度以為是詐騙電話，但聽到張善政聲音後感到相當驚喜，幾乎不敢相信自己成為百萬得主，張善政除恭喜陳女獲得幸運之神眷顧外，也提醒中獎人務必至官網確認相關領獎流程與細節。

市府強調，經發局與智慧城鄉發展委員藉由此次活動推出新版市民卡APP「尊榮會員專屬抽獎」，透過實質回饋方式，鼓勵市民下載並使用新版市民卡APP，提升數位市政服務使用率。感謝桃園在地百貨、購物中心、商圈協會及觀光工廠的熱情響應與支持，市府未來將持續推動創新行銷及數位治理措施，為桃園經濟發展與市民生活品質注入更多動能。

此外，本次活動包含「壓軸抽」、「月月抽」、「週週抽」、「天天抽」、「120倍奉還特別加碼獎」及「桃園市民卡APP尊榮會員專屬抽」等完整中獎名單，已公布於「桃園百倍奉還」活動官網（https://enjoytaoyuan.tycg.gov.tw/index.html）及「桃園市民卡APP尊榮會員專屬抽」活動官網（https://gov.tw/NyM），市民可上網查詢，活動小組亦將另行通知中獎人辦理領獎事宜。

關鍵字：

桃市百倍奉還百萬現金抽獎張善政幸運兒對話

