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大陸 大陸焦點 特派現場

高中女師網課突被「鎖喉」搧巴掌！　學生全程目睹瘋狂人夫家暴

記者蔡儀潔／綜合報導

在「動態清零」的防疫方針下，大陸多地停課、改上線上課程，然而近日卻有女老師在上網課時，突然被老公家暴掐脖子，學生在直播中目睹全程。

▲▼女老師網課被家暴。（圖／翻攝自秒拍）

▲女老師被家暴全過程都被學生目睹。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，河南新密一名高中女老師21日在上網課時，遭遇了丈夫家暴。事發影片可見，一名名身穿藍色外套的男人突然衝到鏡頭前，先是狠狠搧了女老師一巴掌，下秒再將其「鎖喉」；女老師歇斯底里地掙扎，隨後兩人離開畫面，有女子的哭叫聲傳來。

多名學生直播整個過程，均感到相當憤怒，並打電話報警。警方21日中午接報並上門處理情況，目前女老師身體並無大礙，雙方重歸於好，而衝突發生的原因是該名丈夫叫妻子吃飯，卻未獲得回應，因而怒氣大爆發。

一名學生受訪時生氣表示，希望老師能好好的，同時也希望大家不要把這件事情當成八卦，而是真正關心女性的處境。

新密市教體局一名值班人員今（24）日表示，將會向領導反饋前述情況。新密市婦聯一名工作人員表示，他們已關注到此事，並已介入處理。

此事在微博引發網友熱議，「這就完了嗎？拘留呢？不處罰嗎？」、「有第一次，就有無數次，明知道在網課還這麼囂張，下次肯定更無所顧忌」、「這看著就不像第一次了，這不離婚留著過年嗎」、「媽呀學生都要有陰影了」。

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